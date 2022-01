Wahlen Sechs Kernser wollen für die FDP im Obwaldner Kantonsrat Einsitz nehmen Die sechs Kandidaten sind anlässlich der Nominationsverhandlung der FDP Kerns nominiert worden. Vier davon stellen sich neu zur Wahl.

Gerhard Durrer. Bild: PD

Die beiden bisherigen Kernser Kantonsräte Gerhard Durrer und Marco De Col stellen sich für eine weitere Legislatur zur Verfügung. Dies schreibt die FDP Kerns in einer Mitteilung. Gerhard Durrer, Elektroingenieur FH und Stabchef des Flugplatzkommandos Alpnach/Dübendorf, sitzt seit 2016 im Kantonsrat. Zuvor war er vier Jahre im Gemeinderat Kerns tätig.

Marco De Col. Bild: PD

Marco De Col wird anlässlich der Kantonsratssitzung vom 27. Januar 2022 als neuer Kantonsrat vereidigt. Er tritt die Nachfolge von André Windlin an, der zum neuen Leiter des Amtes für Landwirtschaft und Umwelt ernannt wurde. De Col ist eidg. dipl. Bäcker-Konditormeister und war neun Jahre im Gemeinderat Kerns tätig.

Vier Kandidaten wollen sich neu für Kerns einsetzen

Stefan Flück. Bild: PD

Die FDP Kerns schickt neben den beiden Bisherigen vier neue Anwärter auf einen Kantonsratssitz ins Rennen. So stellt sich Stefan Flück, selbstständiger Unternehmer und Maschinenbauingenieur FH, neu zur Wahl. Seit 2020 ist er Gemeinderat in Kerns und steht dem Departement Wirtschaft und Sicherheit vor.

Thorsten Fink. Bild: PD

Thorsten Fink, Hotelier, Projektmanager und Verwaltungsratspräsident ad interim der Obwalden Tourismus AG, stellt sich ebenfalls neu zur Wahl. Als Mitglied der Liegenschafts- und Energiestadtkommission Kerns sowie Vizepräsident der Ortspartei FDP Kerns engagiert er sich aktiv für Kerns.

Bruno Kathriner. Bild: PD

Bruno Kathriner, Informatiker und stellvertretender Abteilungsleiter bei der Luzerner Kantonalbank, ist seit mehreren Jahren Schulrat und Mitglied der Tiefbaukommission in Kerns.

Marius Küchler. Bild: PD

Marius Küchler, Leiter Wertschriften- und Devisenhandel bei der Nidwaldner Kantonalbank und Betriebsökonom FH, kandidiert ebenfalls neu. Er ist Mitglied in der Finanzkommission Kerns und präsidiert die FDP Ortspartei seit 2020.

Die FDP Kerns ist überzeugt, so schreibt sie in ihrer Mitteilung, «mit den sechs Kandidierenden die Gemeinde Kerns ausgezeichnet im Kantonsrat zu vertreten». Im Sinne des kantonalen Wahlslogans «Verantwortung für Generationen» würden sie sich für alle Kernserinnen und Kernser engagieren, so die FDP Kerns. Sie weist darauf hin, dass die liberalen Kandidaten am 12. Februar bei einem Kaffee und einer Bratwurst bei der Metzgerei Stutzer und Flüeler Kerns (ab 10.00 Uhr) zu einem Gespräch getroffen werden können.

Für die kommende Abstimmung vom 13. Februar 2022 zur Gründung des Zweckverbandes der Sozialdienste, empfiehlt die FDP Kerns zudem ein Ja in die Urne zu legen. Ein Ja bedeute eine Stärkung der Sozialdienste, eine Sammlung an Know-how an einem Ort und eine bessere gegenseitige Stellvertretung. Durch die Zusammenlegung der einzelnen Sozialdienste würden Synergien besser genutzt und die kommenden Herausforderungen bestmöglich bewerkstelligt, ist die FDP Kerns überzeugt. (inf)