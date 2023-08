Wallfahrt Luzerner Gläubige pilgern bald wieder nach Flüeli-Ranft Pilgerinnen und Pilger aus dem Nachbarkanton begeben sich Anfang September wieder auf die Wallfahrt zur Ranftkapelle.

Immer am ersten Mittwoch im September pilgern Luzernerinnen und Luzerner zu Bruder Klaus nach Sachseln und Flüeli-Ranft. «Menschen finden hier neue Wege, die ins Leben und Vertrauen zurückführen», schreibt die römisch-katholische Landeskirche des Kantons Luzern in einer Mitteilung. Pilgerleiter Bruno Oegerli lädt dabei dieses Jahr dazu ein, «besonders an Menschen in Sinnkrisen» zu denken.

Die Wallfahrt führt in den Ranft. Bild: Roberto Conciatori/zvg

«Viele drückten Sorgen, vielen rutsche der Boden unter den Füssen weg», schreibe Oegerli in der Einladung zur Wallfahrt. Er erinnert an Niklaus von Flüe, der nach einer Vision sein Leben auf Gott ausgerichtet habe und bei dem in der Folge manche Menschen im Gespräch Stärkung gefunden hätten.

Wallfahrt zu Fuss machen

Der zugehörige Pilgergottesdienst in der Pfarrkirche Sachseln beginnt am 6. September um 9.15 Uhr. Nana Amstad, Seelsorgerin und Synodalrätin der katholischen Landeskirche, wird dabei predigen. Danach fahren die Pilgerinnen und Pilger mit dem Bus oder eigenen Auto nach Flüeli, wo sie sich um 11.15 Uhr in der Ranftkapelle zu einer Andacht versammeln.

Erneut gibt es die Wallfahrt nach Flüeli-Ranft auch für Fusspilgerinnen und -pilger. Diese marschieren ab 6.30 Uhr ab dem Bahnhof Stans in vier bis fünf Stunden in den Ranft, wo sie auf die Andacht eintreffen. Zudem sind auch dieses Jahr alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer um 12.15 Uhr zu einem Apéro und anschliessenden Mittagessen eingeladen. Sie erhalten einen Gutschein, den sie in zwei Restaurants für ein Einheitsmenü einlösen können. Für die ordentliche wie die Fusswallfahrt ist keine Anmeldung erforderlich. (lur)