Warum lassen viele das Kantonsspital Obwalden links liegen? Die Hälfte der stationären Behandlungen von Obwaldnern findet ausserkantonal statt. Hausärzte verweisen auf die freie Spitalwahl. Franziska Herger

Das Kantonsspital Obwalden in Sarnen. (Bild: Corinne Glanzann, 20. August 2014)

Das Kantonsspital am Standort Sarnen ist von Volk und Politik gewollt. Das wird von Vertretern Letzterer immer wieder betont, und die 87 Prozent Ja-Stimmen, mit denen das Volk 2012 den Neubau des Bettentrakts angenommen hat, werden als Zeichen seiner Unterstützung gelesen. Doch auf die tatsächliche Nutzung des Spitals scheint sich diese nicht ausreichend auszudehnen.

Rund 48 Prozent, also knapp die Hälfte der stationären Behandlungen, erfolgen nicht in Sarnen, sondern ausserkantonal, wie es im Bericht der Regierung über die Versorgungsstrategie im Akutbereich heisst, der kürzlich im Kantonsrat diskutiert wurde. Dieser basiert auf Zahlen von 2017.

Ein Fünftel gebären auswärts

Ein Teil der ausserkantonalen Behandlungen ist leicht zu erklären: Für Engelberger liegt das Kantonsspital Nidwalden deutlich näher als das Kantonsspital Obwalden. 2017 wurden in Stans 306 Patienten aus Engelberg stationär behandelt. Zudem können einige Leistungsbereiche nur in ausserkantonalen Spitälern erbracht werden. Dazu gehören etwa neurochirurgische Eingriffe sowie Transplantationen und andere Eingriffe der hochspezialisierten Medizin, erläutert Patrick Csomor, Leiter des Obwaldner Gesundheitsamts.

Doch: «Teile der Bevölkerung beziehen regelmässig Leistungen ausserkantonal, die sie im Kantonsspital Obwalden ebenso beziehen könnten», heisst es im Bericht der Regierung. Bei orthopädischen Eingriffen wurden 2017 von 475 Fällen an unteren und oberen Extremitäten (etwa Schulter-, Hüft- und Kniegelenke) 144 ausserkantonal durchgeführt. «Das könnte zum Teil ein Überbleibsel sein aus der Zeit, als Ob- und Nidwalden bei der Orthopädie zusammenarbeiteten», sagt Patrick Csomor:

«Die Obwaldner Patienten sind auch nach der Einstellung der Zusammenarbeit 2014 bei ihrem Arzt geblieben und gehen für diese Eingriffe teilweise weiterhin nach Nidwalden.»

Laut den Auswertungen von 2017 hat das Kantonsspital Obwalden auch im Bereich Urologie Patienten verloren, die in Obwalden behandelt werden könnten. Dies insbesondere an das Kantonsspital Luzern, sagt Spitaldirektor Andreas Gattiker. Und immerhin 20 Prozent von 330 Obwaldner Geburten fanden 2017 ausserkantonal statt, dies ohne Einbezug von Risikoschwangerschaften. «Ein Grund könnte das Geburtshaus in Nidwalden sein», sagt Patrick Csomor. «Diese Alternative zur Spitalgeburt gibt es in Obwalden nicht, und Frauen schätzen sie sehr.»

Bei den Geburten verfüge man aber neu ebenfalls über ein Alleinstellungsmerkmal in der Region, betont Spitaldirektor Andreas Gattiker. «Die hebammengeleitete Geburt, wo der Arzt nur im Notfall dazu gerufen wird, gibt es bisher nur noch in Zürich.» Zusätzlich zur hebammengeleiteten Geburt bekommen alle Mütter ein Einzelzimmer. Diese Kombination ist bisher in der Schweiz einzigartig.»

Belegärzte bringen Patienten mit

Neben den Patienten, die den Kanton zur Behandlung verlassen, gibt es auch solche, die dafür nach Sarnen kommen. Immerhin ein Drittel der im Kantonsspital behandelten Patienten komme von ausserhalb, sagt Andreas Gattiker.

«Grund dafür sind unsere Belegärzte aus Luzern, die ihre Patienten teilweise nach Sarnen mitnehmen.» Und es liessen sich auch nicht überdurchschnittlich viele Obwaldner Patienten ausserkantonal behandeln, sagt Gattiker. «Zieht man Engelberg ab, sind wir im Schnitt gleichauf mit ähnlich grossen Kantonen und Spitälern.» Csomor sieht auch das Positive an den nach Nidwalden und Luzern fliessenden Patientenströmen. «Das zeigt, dass die angepeilte Strategie einer Versorgungsregion mit Luzern und Nidwalden die richtige ist, weil sie offensichtlich bereits heute zum Teil den Bedürfnissen der Bevölkerung entspricht.»