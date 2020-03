Leserbrief Was ist mit Erträgen aus Firmensteuern? «Blick in die Finanz-Zukunft macht Sorgen», Ausgabe vom 28. März

Die Coronakrise ist eine Katastrophe, das wissen inzwischen alle, Frau Büchi. Mit der Wirtschaft leiden auch die Mitarbeiter und deren Familien, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in öffentlichen Betrieben durch die verordneten Sparmassnahmen. Sie erläutern in der «Luzerner Zeitung» vom 28. März Ein- und Ausgabenseite. Ich finde kein Wort über die Erträge der Firmensteuern. Sind diese positiv ausgefallen? Eine etwas loyalere Mitteilung Ihrerseits wäre nicht fehl am Platz!