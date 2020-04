Wegen Freizeitaktivitäten: Obwaldner Polizei macht über Ostern mehr Kontrollen

Interview

Sarner Coiffeur spricht über die Coronakrise – und warnt vor Selbstversuchen mit Kamm und Schere

Wie für viele andere Coiffeurgeschäfte in der Schweiz gilt auch für den Salon «Fanger Hair and more» in Sarnen seit drei Wochen: Laden zu! Geschäftsleiter Guido Fanger übt sich in Gelassenheit, auch wenn dies beim Thema Kurzarbeit nicht ganz einfach ist.