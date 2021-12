Weihnachtsgeschichte Das vergessene Fenster Für die Festtage hat die Sarner Schriftstellerin Elisabeth Zurgilgen eine ihrer Geschichten für uns neu geschrieben und ins Hochdeutsche übersetzt.

Ferdis Idee: Alle 24 Hausfenster sollen an Weihnachten erleuchten. Bild: Marion Wannemacher (Flüeli-Ranft, 21. Dezember 2021)

Die Sache mit dem Adventskalender war Ferdis Idee gewesen und er wurde in all den Jahren nicht müde, dies zu erwähnen. Im Advent verwandelte sich nämlich die Häuserreihe, zu der auch sein Haus gehörte, in einen riesigen Adventskalender. Vierundzwanzig Fenster zählte man an der Front dieser Häuserreihe, exakt vierundzwanzig. Ferdi hatte es herausgefunden und der Hauseigentümerversammlung mitgeteilt – und dann eben seine Idee präsentiert, diese Fenster zu nummerieren, zu schmücken und zu erleuchten, eines nach dem anderen bis Weihnachten. Alle waren begeistert und bald schon wurde dieser Adventskalender legendär. Leute aus ganz Obwalden kamen, um ihn zu sehen, und sogar Nidwaldnerinnen und Nidwaldner fanden sich ein und mussten zugeben, dass es so etwas bei ihnen nicht gab.

Im letzten Sommer aber renovierte Ferdi sein Haus und machte im Zuge dieser Arbeiten aus zwei kleinen Fenstern ein grosses. Erst Ende November fiel ihm auf, dass nun ein Fenster im Adventskalender fehlte, und als er an der Hauseigentümerversammlung auf diesen Umstand hinwies und um Lösungsvorschläge bat, war es lange Zeit still. «Rosi», sagte schliesslich einer. «Rosi?» Ach ja, Rosi. Rosi war vor langer Zeit aus dem Schächental nach Obwalden gekommen und lebte seitdem in der Einliegerwohnung von Ferdis Haus, eine stille, aber freundliche Frau, die kaum jemand beachtete. Wahrscheinlich deshalb hatte Ferdi damals das Fenster ihrer Wohnung nicht mitgezählt, vielleicht auch, weil ein weiteres Fenster den Adventskalender-Gedanken gestört hätte. Aber nun rettete gerade dieses Fenster die ganze Adventszeit.

Also klopfte die Hauseigentümer-Versammlung bei Rosi an. Ferdi wurde feierlich. Rosi sei ein Teil der Reihenhaus-Gemeinschaft und somit ein Teil des Adventskalenders, vielmehr könne sie dies jetzt werden, indem sie ihr Fenster zur Verfügung stelle und es entsprechend schmücke. Und am Abend, an dem ihr Fenster erleuchtet werde, treffe die Gemeinschaft sich bei ihr, so wolle es der Brauch. Es wäre schön, wenn Rosi dann alle mit Glühwein und einem weihnachtlichen Gebäck bewirten könnte.

Rosi lächelte still. Das würde sie gern, erwiderte sie schliesslich. Doch leider liessen sich die Storen dieses Fensters nicht mehr hochkurbeln, seit längerer Zeit schon nicht mehr und der Lichteffekt wäre darum gering … Alle blickten auf Ferdi, Rosis Vermieter. Die Sache mit den Storen bringe er in Ordnung, versicherte Ferdi und lächelte dabei etwas gequält. Aber Rosi fuhr weiter. Sie würde der Gemeinschaft liebend gern Glühwein anbieten. Und ihr Lebkuchen sei damals im ganzen Schächental berühmt gewesen. Doch der Herd und der Backofen … schon länger kaputt. Nur eine Herdplatte arbeite noch und diese brauche eine Ewigkeit, um auch nur Wasser für eine einzige Tasse Kaffee zum Kochen zu bringen … Wieder richteten sich alle Blicke auf Ferdi. Dieser lächelte noch etwas gequälter. Ja, ja, er erinnere sich, dass Rosi das Problem erwähnt habe, ein- oder zweimal, sagte er dann. Auch das werde erledigt.

Damit genug Zeit für die Reparaturarbeiten blieb, teilte man Rosi das vierundzwanzigste Fenster zu. Am Weihnachtsabend leuchtete Rosis Fenster weit hinaus in die Nacht und drinnen war es warm, fröhlich und allmählich ausgelassen. Denn Rosis Glühwein hatte es in sich, und der Lebkuchen war der beste, den man jemals gegessen hatte. Rosi war freundlich und still wie immer. Nur manchmal, wenn sie Ferdi ansah, huschte ein gewisses Lächeln über ihr Gesicht, das schwer zu deuten war. Hinterhältig war es nicht. Aber auf eine stille Art schelmisch, das war es schon.