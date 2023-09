«Weisch nu?» Rotorenlärm statt Dohlenflüge: Auf dem Pilatus dominierte vor zehn Jahren eine Baustelle das Bild Im Februar 2011 war Pilatus Kulm eine Grossbaustelle. Für 30 Millionen Franken modernisierte die Pilatusbahn ihre Bergstation und den Platz bei der Talstation in Alpnachstad.

Ein Heli brachte das Material von Alpnach auf die Baustelle. Bild: Obwaldner Zeitung (15. Februar 2011)

Im Innern des Rondells bei der Pilatus-Bergstation dröhnt's und hämmert's von allen Seiten her. Statt Sonnenhungrige, Touristen, Ausflügler und Wanderer dominieren Kabel, Werkzeuge, Baumaschinen, Handwerker, noch nicht montierte Apparate und Möbel die Szenerie. Draussen dröhnen Rotoren. Die berühmten Pilatus-Dohlen haben sich offenbar zurückgezogen. Ein Heli fliegt Baumaterial vom Tal her hinauf.

Die Baustelle auf Pilatus Kulm im Februar 2011. Bild: Obwaldner Zeitung (15. Februar 2011)

So präsentierte sich Pilatus Kulm im Februar 2011. Für rund 30 Millionen Franken erneuerten und erweiterten die Pilatusbahnen die Anlagen ihrer Bergstation sowie den Platz bei der Talstation in Alpnachstad. Rund 5300 Tonnen Material wurden allein 2010 mit der Zahnradbahn herauf transportiert: Beton, Armierungseisen, Gipsplatten, Stahl, tonnenweise Möbel, Abwaschmaschinen. Weil die Zahnradbahn im Winter jeweils nicht fährt, kam dann ein Heli mit einer Traglast von 850 Kilogramm zum Einsatz, der das Material von Alpnach auf den Pilatus flog.

Als am 26. Februar 2011 die ersten Gäste nach dem Umbau auf dem Pilatus eintrafen, fanden sie einen komplett neugestalteten Empfangsbereich mit neuer Gastronomie vor. Doch auch hinter den Kulissen wurde einiges erneuert. Eine neue zentrale Energieversorgung heizt seither alle Gebäude auf Pilatus Kulm und versorgt sie mit Warmwasser.

Panoramagalerie wurde überdacht

Herzstück des Umbaus ist aber die neue Panoramagalerie, die im Mai 2011 eröffnet wurde. Die Plattform, die bis anhin im Freien stand, wurde überdacht. Nebst den verschiedenen Erneuerungen im 1963 eröffneten Hotel Bellevue (dem Rundbau) wurde das denkmalgeschützte Hotel Pilatus Kulm, das zwischen 1890 und 1903 in drei Etappen erbaut worden war, einer umfassenden Gebäudesanierung unterzogen. Dabei erwachte auch die «Belle Époque» wieder zu neuem Leben. Vor allem die Lobby und der Queen-Victoria-Saal wurden wieder so hergerichtet, wie sie zu Beginn, also um 1890, aussahen.

Die Bergstation Pilatus Kulm im September 2019. Bild: Obwaldner Zeitung

Bereits ein Jahr zuvor wurde der Platz zwischen dem Bahnhof der Zentralbahn und der Talstation der Zahnradbahn in Alpnachstad umgestaltet. Der ganze Platz wurde mit einheimischem Guberstein aus dem nahe gelegenen Steinbruch gepflästert. Ein neuer Ticketpavillon wurde erstellt. Der Warteraum für die Bergfahrt-Gäste wurde auf die Südseite der Station verlegt. Ein neuer Servicepavillon beim «Chalet» dient als Lager, Kühlraum und öffentliche WC-Anlage. Und die Kantonsstrasse wurde im Bereich der Talstation zu einer Tempo-30-Zone erklärt.

«Dragon Ride» kostete 18 Millionen Franken

Das sollte aber nicht der letzte Erneuerungsschub sein: Am 3. April 2015 hob die neue Luftseilbahn Dragon Ride, die 18 Millionen Franken kostete, zur Jungfernfahrt ab. Sie bringt die Passagiere in drei Minuten von der Fräkmüntegg auf den Pilatus – zwei Minuten schneller als das Vorgängermodell, das über 30 Jahre in Betrieb war. Die beiden neuen Kabinen fassen je 55 Fahrgäste und können so in einer Stunde bis zu 590 Personen befördern – 110 Personen mehr als früher. Die neue Bahn hält Winden von bis zu 70 Kilometern pro Stunde stand, bei den alten Kabinen war bereits bei Windgeschwindigkeiten von 40 Kilometern pro Stunde Schluss.

Und auch im Jahr 2021 erfinden sich die Pilatusbahnen neu. Acht moderne Triebwagen und ein neuer Güterwagen sollen 2023 in Betrieb genommen werden. Sie ersetzen die 80-jährigen Wagen, die im Gegensatz zu den neuen Wagen nur auf einer Seite Türen haben, was den Aus- und Einstieg der Gäste erschwert und verlangsamt. Auch sind die neuen Wagen mit 15 Kilometern pro Stunde 3 Kilometer pro Stunde schneller unterwegs. Diese ziehen aber auch Anpassungen an der Anlage nach sich. So wird die Talstation umfassend umgebaut. Sie bekommt ein zusätzliches Perron. Dafür werden rund 50 Millionen Franken investiert.

Für die Zahnradbahn brauchts ein Bankdarlehen

Gut 100 Millionen Franken kosten die Pilatusbahnen die abgeschlossenen oder aktuellen Erneuerungen seit 2008. «Nach Jahrzehnten haben die Bahnen und sonstige Anlagen das Ende ihrer Lebensdauer erreicht und müssen ersetzt werden», sagt Godi Koch, Direktor der Pilatusbahnen. Dabei wolle man das Angebot jeweils auch verbessern. «Nur, wenn wir immer auf der Höhe der Zeit sind, bleiben wir für die Gäste attraktiv, denn die anderen Bergbahnen schlafen auch nicht», so Godi Koch. Die Zahlen geben den Pilatusbahnen recht. Bis 2019 konnten acht Jahre hintereinander die Gästezahlen gesteigert werden. «Das ermöglichte uns bisher auch, unsere Projekte selbst zu finanzieren», hält Koch fest.

Corona machte allerdings auch den Pilatusbahnen einen Strich durch die Rechnung. «Im vergangenen Jahr fehlten uns die ausländischen Gäste, die sonst die Hälfte des Umsatzes beitrugen. Zwar hatten wir mehr Schweizer Besucher, aber diese konnten den Ausfall nicht wettmachen.» Das wirkt sich auch auf die Finanzierung der Erneuerung der Zahnradbahn aus: Es braucht nun ein Bankdarlehen. Godi Koch hofft, dass bis 2023 die internationalen Gäste wieder zurückkommen, damit die Gästezahlen wieder auf den Stand von 2019 klettern.

Die Talstation in Alpnachstad wird umgebaut. Bild: Robert Hess (18. November 2020)