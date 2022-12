Weisch nu? Vor zehn Jahren wurde die höchste Hängebrücke Europas eingeweiht Sie gilt als eine der Attraktionen auf dem Titlis. Auch nach zehn Jahren hat die rund 100 Meter lange Hängebrücke Titlis Cliff Walk nichts von ihrer Faszination eingebüsst. Auch wenn es etwas Überwindung braucht.

Wenn Touristen aus aller Welt den Ausflug auf den Titlis nie mehr vergessen, dann dürfte wohl die Hängebrücke ihren Beitrag dazu geleistet haben. Dieses Konstrukt, «Titlis Cliff Walk» genannt, ist rund 110 Meter lang und zieht sich von der Bergstation des Sessellifts Ice Flyer hinüber zum Südwandfenster unterhalb des Sendeturms, einer Öffnung im Felsen.

35 Bilder 35 Bilder Wird am 15. Dezember freigegeben: Cliff Walk auf dem Titlis. (Bild: Keystone)

Der Blick von der Brücke fällt in die Titlis-Südwand in einem halben Kilometer Tiefe, was durchaus für weiche Knie sorgen könnte. Das bestätigt auch Urs Egli, Mediensprecher der Titlisbahnen.

«Der eine oder die andere muss sich schon überwinden, wird dann aber mit der wunderschönen Aussicht belohnt. Es ist die Mischung zwischen Genuss und Nervenkitzel, die es ausmacht.»

Diese Brücke, die den Besuchenden einen unglaublich schönen Ausblick beschere, habe als einzigartiges Erlebnis die Attraktivität des Titlis-Ausflugs weiter gesteigert.

Im Schneesturm bei 15 Grad unter null wurde die neue Hängebrücke am 7. Dezember 2012 eingeweiht. Die Gäste bekamen einen Eindruck von den Naturgewalten, welche die Hängebrücke aushalten muss. Schnee nadelte ins Gesicht, und der Wind liess die Brücke ordentlich schwanken, viele sprachen danach von weichen Knien. Ab Mitte Monat war dann die höchste Hängebrücke Europas für alle offen.

1,5 Millionen investierten die Titlisbahnen

Damit die 110 Meter lange und 1,2 Meter breite Brücke auf 3040 Metern Schnee, Eis und extremen Winden trotzen kann, stabilisieren zwei zu den Haupttragseilen gegenseitig verlaufende Seile die Brücke zusätzlich. Die Zug- und Tragkonstruktion auf beiden Seiten ist für maximal 500 Tonnen Gewicht ausgelegt, eine Personenbeschränkung gibt's nicht.

Die Hängebrücke an einem sonnigen Tag diesen Monat. Leserbild: Vinzenz Blum

1,5 Millionen Franken investierten die Titlisbahnen in diese Brücke, das ist schätzungsweise dreimal so viel wie für ein vergleichbares Projekt im Tal. Vor allem die Materialtransporte schlugen zu Buche. Helis flogen die Träger an. Unberechenbare Witterung mit Sturm, Eisregen und Schnee sorgten für eine zweiwöchige Verzögerung.