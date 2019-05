Welches Rezept ist das richtige für Obwaldens Finanzen? Am 19. Mai wird über das kantonale Finanzhaushaltsgesetz abgestimmt. Grund dafür ist ein Referendum, das sich unter anderem gegen die Einmalabschreibungen und die Lockerung der Schuldenbremse richtet. Die Parteien sind alle dafür, aber nicht alle einstimmig. In unserem «Pro und Contra» nehmen zwei Engelberger Kantonsräte dazu Stellung.

Der Kantonsrat hiess die Vorlage, über die am 19. Mai abgestimmt wird, mit 37 zu 9 Stimmen gut. (Symbolbild Markus von Rotz)

«Warum braucht es den Nachtrag zum Finanzhaushaltsgesetz? Drehen wir das Rad zurück und werfen einen Blick ins Jahr 2005.»

Kantonsrätin Monika Rüegger.

Damals entschied der Bundesrat, die Hälfte der Schweizer Goldreserven zu verkaufen und den Kantonen vom Gewinn zwei Drittel auszuschütten. Die Nationalbank (SNB) überwies den Kantonen insgesamt 21 Milliarden. Obwalden nutzte seine 134.5 Millionen – wie politisch verlangt – klugerweise zum Abbau der Staatsverschuldung.

Das war der Befreiungsschlag und der Startschuss für die erfolgreiche Obwaldner Steuerstrategie. Diese hat uns finanzstarke Steuerzahler eingebracht und alle Obwaldnerinnen und Obwaldner steuerlich massiv entlastet. Die meisten anderen Kantone nutzten den Geldregen aus den Goldreserven damals, um ausserordentliche Abschreibungen vorzunehmen. Nun macht es Obwalden den anderen Kantonen zeitverzögert gleich.

Mit diesen zusätzlichen Abschreibungen kann der Kanton seinen Finanzhaushalt wieder ins Lot bringen, er verfügt trotzdem noch über ein Finanzvermögen von 133 Millionen. Zusätzliche Abschreibungen sind zwar kein Heilmittel, um die kranken Finanzen zu heilen. Sie sind aber eine praktikable und vertretbare Massnahme, ein Schritt zur Gesundung. Nach der vom Volk im Herbst 2018 verworfenen Finanzstrategie müssen jetzt mehrheitsfähige Lösungen auf den Tisch.

Zu lange wurde die finanzielle Schieflage geduldet. Jetzt sind wir zum Handeln gezwungen. Es braucht diverse Sanierungsmassnahmen. Diese bestehen aus Einsparungen, Verzicht, gerechteren Berechnungsgrundlagen bei der Prämienverbilligung, der Beteiligungen der Gemeinden beim nationalen Finanzausgleich (NFA) und eben Abschreibungen. Und wenn nicht anders möglich eine moderate, befristete Steuererhöhung mit Volksentscheid.

«Um dieser politisch sehr breit abgestützten Strategie zum Erfolg zu verhelfen, braucht es die Anpassung des Finanzhaushaltsgesetzes zwingend.»

Und es braucht ein Aussetzen der Schuldenbegrenzung für ein Übergangsjahr, damit diese geplanten Massnahmen überhaupt eine Erfolgschance haben.

Ein Scheitern des Nachtrags zum Finanzhaushaltsgesetz wäre der Kollaps der Steuerstrategie. Umgehende massive Steuererhöhungen und eine markante Verschuldung wären die Folge. Wir wären wieder gleich weit wie vor 15 Jahren. Wir wären wieder eine Steuerhölle, könnten aber im Unterschied zu damals keine Goldreserven mehr einsetzen.

Darum ein überzeugtes und solidarisches Ja zum Nachtrag zum Finanzhaushaltsgesetz.

Monika Rüegger, SVP-Kantonalpräsidentin und -Kantonsrätin, Engelberg

«Dass Obwalden ein tiefgreifendes finanzielles Problem hat, ist offensichtlich. »

Kantonsrat Mike Bacher.

Obwohl dies bereits seit Jahren absehbar war, hat die Regierung erst sehr spät einen Vorschlag präsentiert – und ist im September 2018 damit vor dem Volk gescheitert. Nun wird versucht, die Rettung mit Anpassungen im Finanzhaushaltgesetz (FHG) zu machen, worüber wir am 19. Mai dank einem Referendum abstimmen dürfen.

Ich gebe zu, der Referendumsführer greift zu eigenwilligen Methoden. Er erinnert mich allerdings sehr stark an den Propheten im eigenen Land. Seine Analyse ist nämlich absolut zutreffend, man will sie aber lieber nicht hören. Die vorgesehene Sonderabschreibung bringt keinen Franken zusätzlich in die Kasse, mit dem wir anstehende Investitionen finanzieren könnten. Zusätzliche Abschreibungen mögen ein legitimes Mittel sein – allerdings in guten Zeiten und bei vollen Kassen. Der Kanton Obwalden befindet sich aber auf direktem Weg in die Verschuldung. Dabei sollte die Schuldenbremse im Gesetz eigentlich genau dies verhindern. Doch anstatt den unangenehmen Tatsachen ins Auge zu sehen, versuchen nun Regierung und Kantonsrat, die Regeln für ein Jahr einfach ausser Kraft zu setzen und damit das Problem hinauszuschieben. Wenn die Gesetze also nicht passen, so werden sie einfach passend gemacht.

Dabei wird mit den «Massnahmen» bei den Abschreibungen nur um das Problem herum getanzt, ohne es an der Wurzel zu packen. Verschiebungen in der Buchhaltung finden eine Mehrheit, denn sie tun niemandem weh – zumindest kurzfristig. Die nächste Generation trifft es dafür umso härter. Es wäre nun höchste Zeit, dem Volk reinen Wein einzuschenken. Im Herbst werden wir voraussichtlich wiederum über Massnahmen abstimmen, die wehtun werden, weil sie zu echten Mehreinnahmen beziehungsweise Minderausgaben führen.

«In einer Demokratie sollte es eigentlich selbstverständlich sein, dass gegenüber dem Volk Transparenz herrscht.»

Die willkürliche Anpassung des Finanzhaushaltsgesetzes hingegen finde ich aus demokratischer und staatspolitischer Sicht höchst bedenklich.

Am 19. Mai stimmen wir weder über eine Stiftung noch über die Vermögenssteuer ab. Es geht einzig um die Änderung des Finanzhaushaltsgesetzes. Ob diese angenommen oder abgelehnt wird, ändert (leider) nicht viel an der schwierigen finanziellen Lage. Eine Ablehnung wäre aber ein klares Zeichen des Volkes, dass es keine Schuldenwirtschaft will. Es wäre überdies ein klarer Auftrag an die Regierung, an einer grundsätzlichen Sanierung der Kantonsfinanzen zu arbeiten, die auch wirklich nachhaltig ist.

Mike Bacher, Kantonsrat, Generation Engelberg/CVP-Fraktion