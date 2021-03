Obwaldner Frauen feiern Weltgebetstag nach den Vorlagen von Frauen aus dem Südpazifik Vergangenen Freitag wurde in fast allen Obwaldner Gemeinden der jährlich stattfindende Weltgebetstag gefeiert. In Kägiswil kamen Frauen aus drei Gemeinden zusammen.

Das OK in Kägiswil: Nicoletta von Wyl, Ruth Schwab, Gabriela Schöni, Monika Küchler, Esther Bucher, Anita Gasser und Petra Küchler (von links). Bild: PD

(pd) Erstmals feierten Sarnen, Stalden und Kägiswil am vergangenen Freitag in der Pfarrkirche Kägiswil gemeinsam den «Weltgebetstag der Frauen», der jeweils auf der ganzen Welt mit demselben Gottesdienst gefeiert wird. Die Vorlage dazu schreiben jedes Jahr Frauen aus einem anderen Land. Für 2021 waren es Frauen aus Vanuatu, einem kleinen Inselstaat im Südpazifik. Die Frauen vom OK (Petra Küchler, Nicoletta von Wyl, Esther Bucher, Anita Gasser und Monika Küchler) zogen mit verschiedenen landestypischen Symbolen in die Kirche ein und legten sie vor dem Altar nieder. Es wurde auch ein Film gezeigt, in welchem Rahima Heuberger über ihre Reise durch Vanuatu und von Land und Leuten erzählt. Ruth Schwab am Klavier und Gabriela Schöni mit dem Regenrohr sorgten für die passende Musik. Zum Schluss wurde das Weltgebetstagslied gespielt, aber auf das übliche Zusammensein nach der Feier musste leider aus bekannten Gründen verzichtet werden.