Weltgebetstag in Sarnen zumThema: «Kommt, alles ist bereit!»

Frauen aus Slowenien haben die Feier für den diesjährigen Weltgebetstag gestaltet. Auch in der reformierten Kirche in Sarnen geht es kommenden Freitag um das Thema Gastfreundschaft gegenüber Menschen am Rand der Gesellschaft.