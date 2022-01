WETTBEWERB Unterwaldner Forschende qualifizieren sich fürs Finale von «Schweizer Jugend forscht» Ricarda Klein und Fabian Danner konnten die Fachjury am Halbfinale von ihren Forschungsprojekten überzeugen. Nun geht es im April ans grosse Finale nach Lugano.

Am Samstag, 22. Januar, haben 120 Jugendliche am Halbfinale des 56. nationalen Wettbewerbs von «Schweizer Jugend forscht» teilgenommen, darunter auch die 17-jährige Ricarda Klein aus Engelberg, Kollegi Stans, und Fabian Danner aus Sachseln, Kantonsschule Sarnen (wir berichteten).

Ricarda Klein Bild: PD

Dabei konnten die beiden Jungforschenden die Fachjury von ihren Projekten überzeugen: Beide haben sich fürs Finale qualifiziert. Nun werden die beiden von einer Expertin oder einem Experten aus ihrem Fachbereich gecoacht und können ihre Projekte bis Ende März weiterentwickeln.

Fabian Danner Bild: PD

Am Finale von «Schweizer Jugend forscht» vom 21. bis am 23. April in Lugano werden die Arbeiten von Experten aus der ganzen Schweiz bewertet. Die besten Arbeiten erhalten Sonderpreise, die es den Jungforscherinnen und -forschern ermöglichen, die Schweiz im Ausland bei internationalen wissenschaftlichen Wettbewerben zu vertreten.

Gewonnen haben Fabian Danner und Ricarda Klein jedoch sowieso. Denn wer es ins Finale schafft, gewinnt – je nach Bewertung – zwischen 500 und 1000 Franken.