Winnetou-Freilichtspiele Engelberg: Der Häuptling braucht mehr Krieger Weil in der kommenden Produktion «Der Ölprinz» mehr Indianer auf der Engelberger Freilichtbühne auftreten, sind noch weitere Statistenrollen zu besetzen. Philipp Unterschütz

Für das diesjährige Stück sucht Winnetou noch weitere Statisten. (Bild: Romano Cuonz, Engelberg, 6. Juli 2018)

Die Winnetou Freilicht-Spiele in Engelberg suchen noch Männer als Indianerdarsteller. Theater-Erfahrung braucht es keine. Die Proben finden jeweils statt an ausgewählten Tagen vom 24. Mai bis 22. Juni (ab 17 Uhr) und täglich vom 24. Juni bis 5. Juli (Werktags ab 17 Uhr). Gespielt wird vom 6. Juli bis 10. August, jeweils von Donnerstag bis Samstag um 19 Uhr und am Sonntag um 16.30 Uhr. Spesen-Aufwand wird entschädigt. Ebenfalls gesucht werden noch freiwillige Helfer für Zutrittskontrollen und Parkplatzanweisung. Informationen und Anmeldung unter info@winnetou.ch