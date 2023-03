Wintersport Niemand kauft Freeride- und Tourenski – der Schneemangel setzt Skihändlern zu Die Schneeverhältnisse auf der Piste sind verhältnismässig gut, aber nur dank Kunstschnee. Dass es so wenig geschneit hat in den vergangenen Wochen, setzt auch den Skihändlern zu. Sie verkaufen viel weniger Skis als in anderen Saisons, müssen aber mehr reparieren.

Quelle: Tele 1

Die Wetterverhältnisse sind bekannt: Es hat zu wenig Schnee in der Schweiz. Wer momentan Ski oder Snowboard fährt, merkt das schnell. Während auf der Piste nämlich dank Beschneiung genügend Schnee vorhanden ist, liegt neben der Piste sehr wenig. Davon sind auch die Skihändler betroffen, wie PilatusToday berichtet.

«Freeride-Ski sind momentan nicht gefragt, weil neben der Piste kein Schnee liegt», so Philipp Felder, der in Engelberg den Skiladen Intersport betreibt. Er habe bisher noch keine Saison erlebt, die so gewesen wäre. Denn durch den schleppenden Verkauf kam es zu Einbussen von bis zu 60’000 Franken.

Wenig Schnee führt zu kaputten Skis.

Wer dennoch neben der Piste fährt, riskiert Schäden an den Ski. Wegen schneefreien Untergründen und Steinen auf der Tour werden die Ski stark beansprucht. Davon profitieren diejenigen, die Ski reparieren. Denn das ist momentan sehr gefragt. «Ich habe schon lange nicht mehr so viele Ski repariert wie in dieser Saison», meint Mirco Feiler vom Intersport in Engelberg. Es gäbe sehr viele grobe Schäden – bis zu 350 Paar Ski würden pro Tag in den Intersport gebracht.

Gemäss dem Wetterbericht soll die Schneearmut in dieser Woche aber ein Ende finden. Denn ab Mittwoch kommen Niederschläge, und obwohl die Temperaturen im Mittelland noch hoch sind, soll es in den Bergen schneien. (red)