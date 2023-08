Wintersport Olympische Spiele in Engelberg? Gemeinde bekundet Interesse Die Wintersportverbände wollen Olympische Spiele in der Schweiz austragen. Die Einwohnergemeinde Engelberg kann sich vorstellen, die Wettkämpfe bei sich anzubieten.

Kehren die Olympischen Winterspiele 2030 in die Schweiz zurück? Falls es dazu kommt, sollen die Wettkämpfe nicht möglichst zentral am gleichen Ort stattfinden, sondern überall im Land verteilt, wo es schon Anlagen gibt. Derzeit wird die Machbarkeit dieses Grossanlasses untersucht.

«Wir bekunden Interesse, Engelberg als Austragungsort im Rahmen dieser Spiele vorzusehen», sagt Geschäftsführer Bendicht Oggier auf Anfrage. Die Gemeinde sei von den Verantwortlichen angefragt worden, deshalb habe man nun eine Stellungsnahme abgegeben. Engelberg sei dank den Erfahrungen aus den Weltcup-Skispringen, der bestehenden Infrastruktur und dank seiner Lage prädestiniert, einen Teil der Wettkämpfe durchzuführen.

Gregor Deschwanden springt über die Weltcup-Schanze in Engelberg. Bild: Philipp Schmidli (21. 12. 2019)

Geplant ist, dass Engelberg das Skispringen auf der Grossschanze sowie eine Nordische Kombination durchführt. Weil für Olympia auch eine Normalschanze benötigt wird, könnten für die Durchführung noch andere Orte ins Spiel kommen, so zum Beispiel Einsiedeln. Jedoch wurde bisher in Einsiedeln nur im Sommer gesprungen. Das Schwyzer Stimmvolk lehnte zudem 2019 einen Kredit ab, der einen Betrieb im Winter ermöglichen sollte. Eine kleine Schanze steht auch in Kandersteg, auf der 2018 bei der Junioren-WM gesprungen wurde. (rem)