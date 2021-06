Melchsee-Frutt Regierungsrat Josef Hess: «Wir Obwaldner mögen die Bartgeier» Am Sonntag haben die beiden Bartgeier Donna Elvira und BelArosa im Eidgenössischen Wildtierschutzgebiet Huetstock in der Nähe von Melchsee-Frutt ihr neues Zuhause bezogen.

Bartgeierdame Donna Elvira (eine feurige Spanierin) und Bartgeiermännchen BelArosa (mit französischem Blut) sind auf der Tannalp angekommen. Weil der Schnee noch lange lag, mit einigen Wochen Verspätung! Ihre lange Reise über die Pyrenäen und einigen Tagen zur Akklimatisierung im Tierpark Arth Goldau haben sie gut überstanden. Jedenfalls blinzelten die Vögel der riesigen Schar Zuschauer auf Tannalp aus grossen Augen munter zu. Die erlaubte Höchstzahl Zuschauer betrug 500, und diese wurde am schönen Sommertag nahezu erreicht.

Franziska Lörcher von der Stiftung Por Bartgeier (rechts) und Evelyne Kälin vorm Tierpark Goldau präsentieren dem Publikum die gewaltige Flügelspannweite des Männchens BelArosa. Bild: Romano Cuonz (Tannalp, 27.Juni 2021)

Regierungsrat Josef Hess erklärte den Leuten, die teils von weither kamen: «Wiederansiedlungen von Tieren haben in Obwalden eine lange Tradition.» Vor 50 Jahren habe man erstmals in der Schweiz Luchse ausgewildert. Dazu auch Rothirsche. Inzwischen seien zwischen Titlis und Pilatus selbst Wolf und Bär gesichtet worden. «Aber die Bartgeier mögen wir besonders, weil sie so eindrückliche und majestätische Tiere sind», erklärte Hess. Sie würden sich nicht von lebenden Nutztieren, sondern von Aas ernähren, deshalb gebe es kaum jemanden, der ihnen nachstelle. Ja, diese Vögel seien sogar nützlich: Als Teil der Biodiversität würden sie das Immunsystem der Natur und Umwelt stärken. Als Seuchenpolizei die Verbreitung von Krankheiten verhindern.

Erste Ausflüge im September

Regierungsrat Josef Hess. Bild: Romano Cuonz (Tannalp, 27.Juni 2021)

Hess dankte allen, die das Abenteuer «Bartgeier» seit neun Jahren möglich machen: Vorab der Stiftung Pro Bartgeier mit Geschäftsführer Daniel Hegglin und Franziska Lörcher. Franziska Lörcher wird auch heuer wieder Tage und Nächte im Hengliboden verbringen. Bis die Bartgeier flügge sind.

Am meisten unterstützt sie beim Aufpäppeln der Jungen Wildhüter Hans Spichtig mit dem Beinamen «Bartgeiervater». Man dankte es ihm mit einem von einem Förster geschnitzten Bartgeier. Der Dank ging auch an die Fruttbahnen und die Korporation (namentlich die Alpgenossen) in Kerns. Sie heissen die Bartgeier jedes Mal willkommen. Daniel Hegglin betonte, dass das Projekt ohne Unterstützung des Patronatskomitees und der Jägerschaft mit vielen Stunden Freiwilligenarbeit nicht möglich wäre.

Im September werden die zwei Neuen Ausflüge unternehmen. Zuerst kurze. Aber bald auch schon richtige Flugreisen über den ganzen Alpenbogen.