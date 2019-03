Wurden Türen im Altersheim in Engelberg wirklich zu schmal geplant? Der Umzugswagen am Engelberger Fasnachtsumzug sorgte für Aufsehen: Fasnächtler in Pflegeuniform, eine Tür, und davor ein Bett, das offensichtlich nicht durch die Tür passte. Franziska Herger

Angespielt wurde damit auf den Neubau Bergkristall beim Alters- und Pflegeheim Erlenhaus, dessen Türrahmen für die Pflegebetten zu schmal sein sollen. Wir fragten bei Betriebsleiterin Theres Meierhofer nach, ob hier ein Planungsfehler passierte.

Stimmt es, dass im Haus Bergkristall die Pflegebetten nicht durch die Türen passen?

Theres Meierhofer, Betriebsleiterin Alters- und Pflegeheim Erlenhaus

Theres Meierhofer: Ja, das stimmt, war aber auch so beabsichtigt. Es handelt sich also nicht um einen Fehler. Im Bergkristall sollen Alterswohnungen entstehen. Es macht keinen Sinn, diese mit Spitaltüren auszustatten, schliesslich will ja niemand im Spital wohnen. Die grossen Türen sind zudem nicht altersgerecht: Sie sind zu gross und zu schwer, um sie bequem einhändig und mit der anderen Hand auf dem Rollator zu öffnen.

Das Bergkristall wird während der Sanierung des Erlenhauses ab 2020 als Provisorium genutzt. Wie fahren Sie während dieser Zeit die Betten in die Räume und hinaus

Anscheinend denken die Leute, wir fahren im Altersheim mit Betten herum. Aber das geschieht nur, wenn ein Pflegebett erneuert oder repariert werden muss und natürlich beim Umzug. Dann muss das Bett auf die Seite gekippt werden, um in den Türrahmen zu passen. Das ist allerdings bereits heute in gewissen Teilen des Altbaus so, die Mitarbeiter sind sich das also absolut gewohnt.

Bauarbeiten im Altersheim Bergkristall der Stiftung Erlen. (Bild: Eveline Beerkircher, Engelberg, 13. Februar 2019

Was passiert, wenn ein Feuer ausbricht?

Bei Bewohnern, die nicht mit dem Rollstuhl gefahren werden können, haben wir unter der Matratze ein Tragetuch eingebettet. Sie werden also im Brandfall nicht im Bett, sondern auf der Matratze verschoben. Für die provisorische Nutzung des Bergkristall mussten wir ein eigenes Brandkonzept einreichen, das genehmigt wurde.

Und wie sieht es mit den Türen im Erlenhaus aus, das 2022 fertig renoviert sein soll?

Dieses ist ja auch ein Pflegeheim, weshalb wir dort überall bettgerechte Türen planen.