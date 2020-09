Zehn Betriebe aus Ob- und Nidwalden machen das erste Mal bei «Bike to work» mit Die Aktion mit dem Velo zur Arbeit stösst auch dieses Jahr auf Interesse. Rund 630 Mitarbeiter von Ob- und Nidwaldner Betrieben treten für «Bike to work» in die Pedale.

Monika Küng, Co-Präsidentin von Pro Velo Unterwalden. Bild: PD (Sarnen, 16. September 2020)

Wer den Eindruck hat, dass zurzeit mehr Velofahrer als sonst unterwegs sind, täuscht sich nicht. Seit Anfang Monat läuft wieder die schweizweite Aktion «Bike to work». Dabei fahren Mitarbeiter in Viererteams an möglichst vielen Tagen mit dem Velo zur Arbeit. Wer an mindestens der Hälfte seiner Arbeitstage das Velo eingesetzt hat, nimmt an einer Verlosung teil.

Die Aktion von Pro Velo Schweiz kommt auch dieses Jahr an. Rund 1800 Betriebe schweizweit nehmen teil. In Nidwalden machen 15 Betriebe mit, in Obwalden 17. Total beteiligen sich in diesen beiden Kantonen rund 630 Mitarbeiter an der Aktion. Monika Küng, Co-Präsidentin von Pro Velo Unterwalden, zieht eine positive Bilanz. «Besonders freue ich mich über die sieben Ob- und drei Nidwaldner Betriebe, die dieses Jahr das erste Mal dabei sind. Dazu gehören auch das Alterswohnheim Buochs und die Sarner Residenz Am Schärme mit je über 30 Teilnehmern.» Und um der speziellen Situation wegen der Coronapandemie gerecht zu werden, zählen dieses Jahr auch private Velofahrten während Homeoffice-Tagen.

Velowege sollen forceiert werden

Küng spricht bei «Bike to work» von einer wertvollen Gesundheitsförderung, welche in der Gesellschaft mit Bewegungsarmut nottue, wie sie von ihrer Tätigkeit als Physiotherapeutin wisse. Auch verkehrspolitisch könne die Aktion etwas bewegen. «Viele Leute kommen während der Aktion auf den Geschmack und steigen für den Arbeitsweg definitiv vom Auto aufs Velo um, was unsere Strassen entlastet.» Sie erwähnt das Beispiel einer Alpnacherin, die sich ein E-Bike gekauft hat für ihren Arbeitsweg nach Sachseln und das Auto nun zu Hause lässt. Und Betriebe könnten längerfristig die Zahl der Parkplätze reduzieren, wenn immer mehr Mitarbeiter aufs Velo umsattelten.

Von den Kantonsregierungen wünscht sich Küng, dass diese endlich die Realisierung der Velowege forcieren. «Besonders in Obwalden ist man mit der Umsetzung des kantonalen Radwegkonzeptes noch nicht viel weiter als vor einem Vierteljahrhundert.»