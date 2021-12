Fahrplanwechsel Angebotsausbau in Obwalden: S55 der Zentralbahn hält neu in Sarnen Nord Im Industriestandort Sarnen Nord gibt es neu einen zusätzlichen Halt. Damit soll die nachhaltige Mobilität gefördert werden.

Bahnhof Sarnen Nord. Bild: Corinne Glanzmann (Sarnen, 04. Dezember 2018)

Die Reisenden der Zentralbahn profitieren ab dem Fahrplanwechsel vom 12. Dezember 2021 von einem Ausbau des Angebotes. Wie die Zentralbahn in einer Mitteilung schreibt, wird die S55, Luzern–Sarnen, neu in Sarnen Nord halten. «Der zusätzliche Halt bietet Arbeitnehmenden des Industriestandortes und der ansässigen Bevölkerung weitere Verbindungen und entspricht der Mobilitätsstrategie des Kantons Obwalden, die die Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr fördert», wird Michael Schürch, Geschäftsführer der Zentralbahn, in der Mitteilung zitiert. Die in Sarnen Nord tätige Obwaldner Kantonalbank freut sich über die verbesserte Standortattraktivität. Ihr Ziel sei es, möglichst viele Mitarbeitende für die An- und Rückreise mit dem öffentlichen Verkehr zu motivieren und so die nachhaltige Mobilität zu fördern.

Weiter erhält die S44, Luzern–Stans, zwei weitere Verbindungen: Luzern ab um 16.38 Uhr, Stans an um 16.55 Uhr sowie Stans ab 17.01 Uhr und Luzern an 17.19 Uhr. (inf)