Corona Verstoss gegen Zertifikatspflicht: Obwaldner Gesundheitsamt schliesst Betrieb Ein Betrieb weigerte sich trotz mehrmaligen Hinweisen, die Zertifikatspflicht einzuhalten. Der Grossteil der kontrollierten Betriebe hält gesetzlichen Vorgaben aber ein.

Das Covid-Zertifikat wird auf die Echtheit geprüft. Bild: Ennio Leanza / Keystone

Im Kanton Obwalden hat sich ein Betrieb seit Einführung der Zertifikatspflicht am 13. September geweigert, die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten – dies trotz mehrmaligen Hinweisen. So sei die Zertifikatspflicht nicht umgesetzt worden. Auch weitere Schutzmassnahmen seien nicht eingehalten worden, teilt das Obwaldner Gesundheitsamt mit. Das Gesundheitsamt hat deshalb den Betrieb bis auf weiteres geschlossen. Das Amt macht in ihrer Mitteilung keine Angaben darüber, um welchen Betrieb es sich handelt. Der Betrieb darf erst wieder öffnen, wenn ein gültiges Schutzkonzept vorliegt, dieses auch korrekt umgesetzt und eingehalten wird. «Wir hatten leider keine andere Wahl, als den Betrieb zu schliessen», wird Olivier Gerber, Leiter des Gesundheitsamts, in einer Mitteilung zitiert. «Dies auch aus Gründen der Gleichbehandlung und der Fairness gegenüber den Geschäften, welche sich an die Regeln halten.»

Unter dem Strich werde die Zertifikatspflicht in den meisten Betrieben gut umgesetzt. Das haben mehrere Kontrollen in verschiedenen Betrieben gezeigt. Bei einigen Betrieben gab es Beanstandungen bei der Umsetzung der Zertifikatspflicht, etwa bei der Zugangskontrolle oder der Überprüfung der Identität der Gäste. In diesen Fällen suche das Gesundheitsamt zuerst das Gespräch. Die kantonale Fachstelle Covid-19 steht beratend zur Seite, sodass die notwendigen Verbesserungen vorgenommen werden können. «Wir erleben den grossen Teil der Betroffenen dabei als kooperativ», so Gerber.

Die Kantone sind verpflichtet, die Einhaltung der Zertifikatspflicht zu kontrollieren. Wird die Zertifikatspflicht missachtet, drohen Bussen bis zu 10'000 Franken. Bei Verweigerung kann eine Schliessung vorkommen. Gäste ohne Zertifikat in Betrieben oder Veranstaltungen mit Zertifikatspflicht droht eine Busse von 100 Franken. (rem)