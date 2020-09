Zwei Lämmer in Wilen gerissen: War es der in Giswil gesichtete Wolf? In Wilen bei Sarnen hat vermutlich ein Wolf zwei junge Schafe gerissen. Der geschädigte Tierhalter nimmt das verdächtigte Tier trotzdem in Schutz. Andere erheben Vorwürfe gegenüber dem Kanton Obwalden.

Am Samstag, 16. Mai, wurde in Giswil ein Wolf gesichtet. Am Freitag darauf wurden im Mattacher in Wilen – unweit der Grenze zu Giswil – zwei Lämmer gerissen. Es liegt noch kein DNA-Beweis vor, dass der Wolf für den Tod der zwei Tiere verantwortlich ist. «Es könnte aber sein», bestätigte Wildhüter Eugen Gasser dem geschädigten Landwirt Elmar Burch Meyer.

Der Wolf wurde kürzlich in Giswil gesichtet. Leserbild: Fränzi Lindegger

Der Schafhalter, der auf seiner Weide 16 Jung- und 14 Alttiere eingezäunt hatte, entdeckte den Vorfall frühmorgens gegen 6 Uhr. «Ein Tier fand ich tot bei der Wasserstelle, das zweite etwas später, herausgerissen aus der Weide. Beide hatten Bisswunden», teilte der Bewirtschafter mit.

Keine Hetze gegen den Wolf

«Ich nehme grundsätzlich und dem Vorfall zum Trotz den Wolf als Wildtier unserer Region in Schutz», bekräftigte Elmar Burch gegenüber unserer Zeitung. Auch dieses Tier habe die Berechtigung, hier zu leben. «Wenn wir Menschen uns das Recht herausnehmen, alles zu vernichten, was uns unangenehm erscheint, erschaffen wir uns eine triste Welt», sagt er. Die Auseinandersetzung zwischen dem Wolf und dem Menschen müsse im Grundsatz und nicht wegen solcher Vorfälle geführt werden. Er fügt an:

«Eine Hetze gegen diese Tiere kommt für mich aus Überzeugung nicht in Frage. Deshalb ging ich von mir aus auch nicht an die Öffentlichkeit.»

Bruno Burch, während 20 Jahren Verwalter der Teilsame Grossteileralpen, teilt die Meinung des geschädigten Bauern jedoch nicht. Deshalb verlangt er auch, dass die aktuelle Berichterstattung über den «Giswiler Wolf» nicht mit einer «Verharmlosung» ende.

Mehr Wahrheit gefordert

Vergangene Woche bezeichnete der Wildhüter Eugen Gasser in dieser Zeitung den in Giswil gesichteten Wolf als «harmlos». Vom Tier würde «keinerlei Gefahr für den Menschen» ausgehen. Er trotte zielgerichtet der Naturschutzzone auf der westlichen Talseite entgegen. «Diese Feststellungen sind lächerlich», erklärt Burch. Die Wahrheit über die Gefährlichkeit des Wolfs würde dem Amt für Wald und Landschaft besser anstehen. «Zum Beispiel eine Aufforderung an die Landwirte, ihre schützenswerten Tiere nachts in die Ställe zu treiben», fordert Bruno Burch.

Genau das sei jedoch passiert, gibt der auch für Grossraubtiere zuständige kantonale Jagdverwalter zu verstehen. «Wir informieren via SMS-Dienst jeweils alle Halter von Schafen und Geissen im Kanton über die Präsenz von Grossraubtieren», bekräftigt er. Im vorliegenden Fall sei dies letzte Woche am Tag der Sichtung des Wolfs in Giswil geschehen. Die Tierhalter sollten dann entsprechende Schutzmassnahmen treffen und zum Beispiel nachts die Tiere «wolfsicher» einzäunen oder einstallen.

«Wir müssen mit dem Wolf leben»

Hilfe bietet hier auf Wunsch auch die kantonale Herdenschutzberatung, welche leihweise mit Schutzmaterial aushelfen kann. Vom Riss der zwei Lämmer wurde der Jagdverwalter durch den Wildhüter verständigt. Cyrill Kesseli sagt: «In der Folge haben wir via SMS-Dienst eine zweite, aktualisierte Warnung veröffentlicht. So ist unsere Informationstaktik. Pressemitteilungen sind für diese Fälle nicht vorgesehen.»

Von der Vereinigung zum Schutz von Jagd- und Nutztieren vor Grossraubtieren in der Zentralschweiz (VSVGZ), meldete sich auch der Lungerer Walter Bürgi telefonisch zu Wort. Er will niemandem Vorwürfe machen. «Der Wolf hat bei uns kaum natürlich Feinde, wir müssen mit ihm leben, von Ausrottung kann keine Rede mehr sein», sagt Bürgi. «Ich befürchte jedoch eine Eskalation, denn mit zunehmenden Tourismus können die zu schützenden Tiere kaum mehr zwischen Wolf und Hund unterscheiden und das macht das Nebeneinander gefährlich!»