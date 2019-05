Zwei Schützen am Feldschiessen in Obwalden knapp an 72 Punkten vorbei Mit 933 nahmen mehr Schützinnen und Schützen als im vergangenen Jahr am Feldschiessen teil. 434 von ihnen konnten den begehrten Kranz entgegennehmen. Sepp Kost

Konzentration im Schiesstand: Feldschiessen in Sachseln. (Bild: PD)

Am vergangenen Wochenende hatte die Bevölkerung von Obwalden an sechs Standorten die Möglichkeit das Feldschiessen mit dem Gewehr oder Pistole zu absolvieren. Erfreulicherweise konnte die Teilnehmerzahl gegenüber dem Vorjahr nochmals um 96 Schützinnen und Schützen auf Total 933 Schützinnen und Schützen (533 Gewehr / 400 Pistole) gesteigert werden. Erfreulich war auch, dass sich 129 Frauen am Feldschiessen beteiligt haben. Total durften 434 Schützinnen und Schützen den begehrten Kranz entgegennehmen.

Pistolenschütze schoss das Maximum

Melanie Vogler konnte sich mit 68 Punkten als treffsicherste Frau mit dem Gewehr auszeichnen. Stefan Rohrer als bester Junior erreichte 67 Punkte. Die besten Frauen mit der Pistole waren Tamara Bösch und Sarah Durrer mit je 176 Punkten. Ebenfalls 176 Punkte erreichte der beste Junior Lukas Durrer.

Dem Pistolenschützen Sepp Kost gelang es, das Maximum-Resultat von 180 Punkten zu erzielen. Bernhard Bürki und Markus Steiner verpassten das Maximum mit dem Gewehr nur ganz knapp. Beide erzielten 71 von 72 Punkten.

An allen Austragungsorten konnten die Schützinnen und Schützen nach dem Schiessen ihre Resultate und Erlebnisse im geselligen Rahmen in den Festwirtschaften besprechen. Dies wurde rege genutzt und so entstand eine tolle Stimmung unter den Schützinnen und Schützen.