Orkanböen und viel Neuschnee in den Bergen – Strasse nach Andermatt wegen Lawinengefahr gesperrt In der Nacht auf Montag hat es in der Zentralschweiz weiter heftig geschneit. Zahlreiche Strassen- und Zugverbindungen sind unterbrochen.

Ein Auto wird in Göschenen aus den Schneemassen ausgegraben. Bild: Urs Flüeler / Keystone, 13. Januar 2019

Die Strasse von Göschenen nach Andermatt ist seit Montagmorgen gesperrt. Grund dafür ist Lawinengefahr. Weiterhin gesperrt bleiben die Strassen Hospental-Realp und damit auch der Autoverlad Furka sowie die Strassen Amsteg-Göschenen, Wassen-Meien und Gurtnellen-Pfaffensprung.

Auch im Zugverkehr kommt es seit Montagmorgen zu Behinderungen: So ist die Bergstrecke zwischen Erstfeld und Göschenen wegen Lawinengefahr unterbrochen. Es verkehren Ersatzbusse. Unterbrüche meldet auch die Matterhorn-Gotthard-Bahn: So sind die Strecken Andermatt-Realp sowie Andermatt-Tschamut-Selva unterbrochen. Eine Ersatzbeförderung ist nicht möglich.

Wie SRF Meteo meldet, war in der Nacht auf Montag einiges los: Auf dem Titlis wurden Orkanböen von 155 km/h gemessen, auf dem Pilatus waren 127 km/h. In Luzern blies der Sturm mit 91 km/h, in Altdorf waren es 78 km/h.

Da war was los in den vergangenen Stunden. Viel Niederschlag (in mm #Regen) und #Orkanböen auf den Bergen, #Sturmböen unterhalb von 800 m. ^gf pic.twitter.com/cyqKcReodz — SRF Meteo (@srfmeteo) 14. Januar 2019

In der Zentralschweiz hat das Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos die höchste Gefahrenstufe für Lawinen ausgerufen. Mit der Stufe 5 sind sehr grosse und spontane Lawinen möglich.

Am Montag schneit es in den Alpen noch weiter, im Flachland ist es wechselnd bis stark bewölkt und es fällt laut Angaben von Meteonews nur noch vereinzelt Regen. Gegen Abend sinkt die Schneefallgrenze wieder auf 500 bis 600 Meter. Es ist weiterhin windig. (rem)