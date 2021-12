Pandemie 772 Neuinfektionen in Luzern, 180 in Zug: So entwickeln sich die Coronazahlen in der Zentralschweiz Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen zur Coronasituation in den Kantonen Luzern, Zug, Schwyz, Nidwalden, Obwalden und Uri.

Entwicklung der täglichen Fallzahlen in der Zentralschweiz

Welche Gegenden derzeit die meisten Fälle aufweisen

Die Grafik unten zeigt, wie viele Fälle es in den vergangenen 14 Tagen hochgerechnet auf 100'000 Einwohner in verschiedenen Gegenden der Zentralschweiz gegeben hat. Diese Daten liegen auf Bezirksebene vor, wobei einige Kantone (NW, OW, UR, ZG) mangels Bezirken als Ganzes dargestellt werden.

Datenquellen Die Angaben zur Coronasituation stammen in der Regel vom Bundesamt für Gesundheit (mit wenigen ausgewiesenen Ausnahmen). Wegen Unterschieden in der Erfassung und Veröffentlichung kommt es zu Abweichungen zwischen den Daten des Bundes und jenen der Kanton. Die täglichen Werte zeigen jeweils, wie viele Fälle neu gemeldet wurden. Diese Fälle verteilen sich jedoch auf mehrere der vorangegangenen Tage. Den besten Überblick zur Entwicklung liefern deshalb Durchschnittswerte über eine längere Zeitdauer, wie beispielsweise die 7- oder 14-Tages-Werte. Zu den Bezirksdaten: Seit dem 14. Juni 2021 publiziert das Bundesamt für Gesundheit Fallzahlen für Bezirke. Aus Datenschutzgründen – damit in kleineren Gebieten keine Einzelfälle aus den Daten identifiziert werden können – werden die Daten aber in Kategorien zusammengefasst. Die Kategorien sind: 0-59 Fälle, 60-119 Fälle, 120-239 Fälle, 240-479 Fälle, 480-959 Fälle, 960-1919 Fälle und 1920+ Fälle. Zu den Statistiken über die Tests: Es sind mehrere positive oder negative Tests bei derselben Person möglich. Die Regeln für den Zugang zu einem Test wurden mehrmals geändert. Zeitweise waren sie gratis für alle mit Symptomen; zudem wurden im November 2020 Schnelltests zugelassen . Die derzeitigen Regeln sind beim BAG zu finden.

Inhaltsverzeichnis Luzern

Zug

Schwyz

Nidwalden

Obwalden

Uri

Das BAG meldet am Donnerstag für den Kanton Luzern 772 neue Covid-19-Infektionen innerhalb der letzten 24 Stunden, am Mittwoch waren es 612 Neuinfektionen gewesen, am Dienstag 591. 53 Personen befinden sich wegen Covid-19 in Spitalpflege, sieben weniger als am Mittwoch.

Das BAG meldet am Donnerstag für den Kanton Zug 180 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb der letzten 24 Stunden, am Mittwoch waren es 160 Neuinfektionen, am Dienstag 174. 19 Personen befinden sich wegen Covid-19 in Spitalpflege (unverändert gegenüber Vortag), davon befinden sich sechs Patienten auf der Intensivstation (unverändert gegenüber Vortag) (Stand Mittwoch).

Das BAG meldet am Donnerstag für den Kanton Schwyz 312 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb der letzten 24 Stunden, am Mittwoch waren es 302 Neuinfektionen, am Dienstag 216.

Das BAG meldet am Donnerstag für den Kanton Nidwalden 83 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den letzten 24 Stunden, am Mittwoch waren es 98 Neuinfektionen, am Dienstag 62. Sieben Personen befinden sich in Spitalpflege (zwei weniger als am Vortag), davon drei auf der Intensivstation (unverändert gegenüber Vortag) (Stand Mittwoch).

Das BAG meldet am Donnerstag für den Kanton Obwalden 79 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den vergangenen 24 Stunden, am Mittwoch waren es 88, am Dienstag 56. Vier Personen befinden sich wegen Covid-19 in Spitalpflege (Stand Mittwoch), fünf weniger als am Vortag.

Das BAG meldet am Donnerstag für den Kanton Uri 85 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den vergangenen 24 Stunden, am Mittwoch waren es 31, am Dienstag 47. Sechs Personen befinden sich wegen Covid-19 in Spitalpflege (unverändert gegenüber Vortag).