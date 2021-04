Finanzen Der Krienser Einwohnerrat versenkt die zweite Version des Budgets 2021 Die Vorlage war im Parlament chancenlos. Nun muss der Luzerner Regierungsrat das Budget festlegen.

Das Krienser Stadthaus.

Bild: Dominik Wunderli (2. September 2020)

Der Krienser Einwohnerrat konnte sich am Donnerstag nicht auf ein Budget für das laufende Jahr einigen. Die Vorlage wurde klar abgelehnt. Nur die CVP und die GLP waren dafür. SP und Grüne sagten Nein, weil ihnen die Sparmassnahmen zu weit gehen. FDP und SVP, weil sie eine Steuererhöhung von 1,9 auf 2,0 Einheiten ablehnen. Da das Krienser Budget 2021 bereits zum zweiten Mal scheiterte, muss es nun vom Regierungsrat festgelegt werden. Das war zuletzt 2018 in Emmen der Fall. Damals legte die Kantonsregierung eine Steuererhöhung fest. Es ist wahrscheinlich, dass das nun auch in Kriens der Fall sein wird.

Die erste Version des Budgets 2021 wurde vom Einwohnerrat mit Stimmen der SP, Grünen, GLP und CVP noch gutgeheissen, im Januar vom Stimmvolk aber klar abgelehnt. Darum musste der Krienser Stadtrat die Vorlage überarbeiten. Vorgesehen war in der zweiten Version bei einem Aufwand von 206 Millionen Franken ein Plus von 0,9 Millionen Franken statt eines Defizits von 0,6 Millionen. Dies auch dank zusätzlicher Sparmassnahmen, etwa bei den Betreuungsgutscheinen oder den Hauswirtschaftsleistungen der Spitex. Ausserdem sollte das Personal keine Lohnerhöhung erhalten. Beide Vorlagen enthielten eine Steuererhöhung von 1,9 auf 2,0 Einheiten.

