Zentralschweiz Kuriose Aktion: Am Pilatus springt ein Tourist aus der fahrenden Zahnradbahn – weil er pinkeln muss Ein Schweizer Tourist springt am Pilatus aus der fahrenden Zahnradbahn. Der Mann bleibt unverletzt, die Aktion hat für ihn aber wohl ein Nachspiel.

Diese Geschichte glaubt man kaum: Am Samstagabend ist ein Schweizer Tourist am Pilatus aus der fahrenden Zahnradbahn gesprungen. Der Grund: Er musste pinkeln. Ein Leserreporter berichtete dies an «Zentralplus».

Gegenüber dem Newsportal bestätigt Godi Koch, CEO der Pilatus-Bahnen, diesen Vorfall. Der Mann sei auf der letzten Talfahrt am Samstagabend um 18 Uhr kurz unterhalb der Mittelstation Ämsigen aus dem Fenster des fahrenden Zugs gesprungen, um am Rand des Fahr-Trassees zu pinkeln.

Die Pilatus-Bahnen im Bereich Ämsigen. Bild: Robert Hess (August 2013)

Unverletzt, aber die Aktion hat wohl Folgen

Der Mann hat sich bei seinem Sprung nicht verletzt. Nachdem er sein Geschäft erledigt habe, sei er wieder in den Waggon gestiegen, dieser habe kurz nach dem Sprung angehalten. Bei der Talstation haben die Pilatus Bahnen die Personalien des Mannes aufgenommen. Die Angelegenheit werde diskutiert und man behalte sich rechtliche Schritte vor, sagt Koch. Der CEO wird zudem von «Zentralplus» wie folgt zitiert:

«So etwas ist seit Menschengedenken noch nicht vorgekommen. Der Mann hatte grosses Glück, dass ihm nichts passiert ist.»

Glück also in erster Linie, dass der Mann unverletzt blieb. Die Aktion könnte für den Mann aber zu einem teuren «Geschäft» werden. (jwe)