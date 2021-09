Pokal-Selfies als Anreiz Wer sich impfen lässt, darf mit dem Meisterpokal des EVZ posieren Im Kanton Zug wird mit einem speziellen Angebot versucht, die Impfquote zu erhöhen: Wer sich vor dem Stadion impfen lässt, darf mit dem Meisterpokal des EV Zug ein Selfie machen.

Der Meisterpokal der Nation League vor der Bossard Arena am 7. Mai 2021 in Zug: Der EVZ ist Schweizer Meister im Eishockey Jan Pegoraro / Zuger Zeitung

Der Kanton Zug setzt neue Anreize, damit sich möglichst viele Personen gegen Corona impfen lassen: Um das Impfen noch einfacher zu machen, wird am 7., 8., 9. und 11. September ein mobiles Impfzelt vor der Bossard Arena in Betrieb genommen – pünktlich zu den ersten zwei Heimspielen des EVZ und dem Stierenmarkt. «Dort kann man sich an allen vier Tagen von 16.30 bis 19.30 Uhr ohne Voranmeldung spontan impfen lassen. Als besonderer Anreiz lockt eine einmalige Fotogelegenheit: Alle Geimpften können im Impfzelt ein Selfie mit dem EVZ-Meisterpokal schiessen, der an allen vier Tagen dort ausgestellt ist», teilte der Kanton Zug am Montag mit.

Viele junge Menschen sind noch nicht geimpft

In den letzten Tagen habe das Impftempo im Kanton Zug wieder zugenommen. Gerade in der jüngeren Bevölkerung sei aber nach wie vor ein beträchtlicher Teil nicht geimpft. Mit der Aktion vor dem EVZ-Stadion und dem Anreiz mit dem Pokal-Selfie «bringen wir die Impfung zu den Zugerinnen und Zugern hin und vereinfachen den Zugang noch einmal», wird Gesundheitsdirektor Martin Pfister in der Mitteilung des Kantons zitiert. «Es freut uns sehr, dass der EVZ dieses tolle Angebot ermöglicht – und eine einmalige Chance für die EVZ-Fans bietet», so Pfister.

Vor EVZ-Heimspielen gibt es ein Gratis-Testcenter

Bei den Heimspielen des EVZ gilt das 3G-Regime: Nur wer geimpft, genesen oder getestet ist, darf ins Stadion. Damit möglichst viele Zuschauer die Möglichkeit haben, ein Heimspiel zu besuchen, wird für die ersten sechs Heimspiele der Saison ein Corona-Testcenter im Bereich des Ausseneisfelds der Kunsteisbahn aufgestellt. Der Antigen-Schnelltest dort ist kostenlos. Der Kanton betont in seiner Mitteilung, dass man sich nach der vollständigen Impfung und dem entsprechenden CovidZertifikat nicht mehr vor jedem Spiel testen lassen müsse: «Wir alle freuen uns, dass wieder EVZ-Spiele mit Publikum und ohne Maske möglich sind – mit der Impfung geht das einfach und kostenlos», so Pfister.

Auch im Impfzentrum kann man sich spontan impfen lassen.

Impfen lassen kann man sich in Zug auch zum Beispiel im Impfzentrum in Baar, das nach wie vor 7 Tage in der Woche von 11 Uhr bis 17 Uhr geöffnet ist. Impfungen sind dort mit oder ohne Voranmeldung möglich. Alle weiteren Informationen zum Impfen im Kanton Zug gibt es hier.