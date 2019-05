Projekt «Laptops für alle» ermöglicht geflüchteten Menschen Zugang zur digitalen Welt 60 ausrangierte Laptops, viele engagierte Helfer und Helferinnen: Das SAH Zentralschweiz arbeitet mit @ctive Asyl und HelloWelcome zusammen an einem Projekt, durch welches Flüchtlinge Zugang zu Computern erhalten und in der Handhabung geschult werden.

Im Unterricht: Hier werden grundlegende Computerkenntnisse gelehrt. (Bild: Bianca Hunke)

(pd/lil) Im vergangenen Sommer hat das Schweizerische Arbeiterhilfswerk SAH Zentralschweiz über die SUCO Informatik 60 Laptops erhalten, welche nicht mehr gebraucht wurden. So sei die Idee des Pilotprojekts «Laptops für alle» entstanden, wie das SAH in einer Mitteilung vom Sonntag schreibt.

Geflüchtete Personen auf Lehrstellensuche, die beim SAH Zentralschweiz Migration Co-Opera in Beratung sind, können im Rahmen dieses Projektes Laptops für einen befristeten Zeitraum kostenlos ausleihen. Dadurch können sie auch zu Hause selber an ihren Bewerbungen arbeiten und sich mit Laptops vertraut machen.

Computer-Grundlagenkurse

Viele von ihnen haben zu Beginn wenige bis gar keine Computerkenntnisse. Im Rahmen des Projekts würden daher Computerkurse durchgeführt, um den geflüchteten Personen erste Grundkenntnisse zu vermitteln. Am vergangenen Sonntag wurde der zweite derartige Kurs erfolgreich abgeschlossen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. So seien bisher insgesamt 25 Teilnehmer und Teilnehmerinnen ausgebildet worden. Da sich Erfolge verzeichnen liessen, werde das Projekt verlängert: Bis Ende Jahr sind zwei weitere Kurse im gleichen Setting geplant.