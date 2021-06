Sieben Frauen hatten sich während der Christenverfolgung in einer Höhle versteckt und fielen in einen jahrhundertelangen Schlaf. Eine Frau fiel während der Christenverfolgung in einen jahrhundertelangen Schlaf und wurde mit sieben Küssen geweckt. Sieben Männer hatten sich während der Christenverfolgung in einer Höhle versteckt und fielen in einen jahrhundertelangen Schlaf.

Sieben Frauen hatten sich während der Christenverfolgung in einer Höhle versteckt und fielen in einen jahrhundertelangen Schlaf. Eine Frau fiel während der Christenverfolgung in einen jahrhundertelangen Schlaf und wurde mit sieben Küssen geweckt. Sieben Männer hatten sich während der Christenverfolgung in einer Höhle versteckt und fielen in einen jahrhundertelangen Schlaf.