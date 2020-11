Die Geschäfte schreiben "schwarze" Zahlen. Für die Laden-Mitarbeiter ist es ein "schwarzer" Tag. Deshalb: Black Friday. Die Polizei in Philadelphia bezeichnete das Chaos, das am Freitag nach Thanksgiving in den 50er Jahren in der Stadt herrschte, als "Black Friday".

