"Easter" tönt einfach nicht so gut im Ohr wie "Christmas". Das Lied wurde wegen Fan-Rückmeldungen umbenannt. Die Plattenfirma wollte ein Weihnachtslied veröffentlichen und George Michael, der zufällig schon ein Stück namens "Last Easter" in der Schublade liegen hatte, benannte dieses kurzerhand in etwas Weihnachtstauglicheres um. Weihnachten ist einfach romantischer als Ostern. Die Stimmung ist viel märchenhafter. Da passte der Text besser dazu.

