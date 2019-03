Regen und Windböen für den Güdismontag vorausgesagt Noch ist es am Montagmorgen mild für die aktuelle Jahreszeit. Im Verlauf des Tages erreicht aber die Kaltfront des Sturmtiefs Bennet die Schweiz. Die Kaltfront bringt dann teilweise kräftige Regengüsse und stark bis stürmisch auffrischenden Südwestwind mit Böen von 60 bis 90 km/h.

Morgenstimmung am Sempachersee. (Leserbild Stefan Kunz, Nottwil, 3. März 2019)

Am Montagmorgen lag die Kaltfront von Sturmtief Bennet, das sich im Laufe des Tages über die Britischen Inseln zur Nordsee verlagert, bereits über dem Jura und erreichte gegen 8 Uhr die westlichen Landesteile. Wie Meteonews mitteilt, erreichten die Windböen im Jura und in der Nordwestschweiz am Morgen bereits 60 bis rund 100 km/h.

Heute stürmisches Wetter mit Sturmtief "Bennet". Zwischen 10 und 14 Uhr auch im Flachland Windböen von 60 bis 90 km/h möglich. Lose Gegenstände verräumen und nich in die Wälder gehen. Mehr Infos auf dem Schweizer... https://t.co/z8z2rOFr4t — MeteoNews (@MeteoNewsAG) 4. März 2019

Am Montagvormittag erreicht die Störung weite Teile der Alpennordseite und bringt vorübergehend kräftige Regengüsse und auch hier stark bis stürmisch auffrischenden Wind mit Böen um 60 bis 90 km/h, in exponierten und erhöhten Lagen teils auch mehr.

Kaltfront erreicht Zentralschweiz gegen Mittag

Ab der Mittagszeit dürfte auch die Zentralschweiz von der Kaltfront erfasst werden, bis dahin ist es in den Alpen noch leicht föhnig. Am Nachmittag folgen aus Westen bereits wieder Auflockerungen, bei weiterhin windigen Verhältnissen sind neben längeren trockenen Abschnitten aber auch weitere kräftige Schauer möglich.

Die Temperaturen bewegen sich tagsüber noch um 7 bis 12 Grad und sind am Nachmittag rückläufig, die Schneefallgrenze sinkt bis am Abend bis knapp unter 1000 Meter.

Nach Angaben von Meteonews sollte auf Waldspaziergänge verzichtet und Gegenstände festgemacht werden. Da die Kaltfront aber bereits im Verlauf des Vormittags weite Teile der Schweiz überquert, dürften die Fasnachtsumzüge am Montagnachmittag stattfinden können. (zim/pd)