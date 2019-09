Retten Sie Ihre Gartenmöbel und Balkonpflanzen: Heute Nacht wird es stürmisch! Tagsüber noch Temperaturen von sonnigen 25 Grad: Nach diesem traumhaften Sonntagnachmittag gilt es aber, am Abend den Balkon sturmfest zu machen. Grund: Uns erwartet eine stürmische Nacht. Stefanie Geske

Wie die Wetterexperten von Meteonews mitteilen, erwartet uns nach einem sehr warmen Sonntagnachmittag ab Sonntagabend ein stürmischer Herbst. Im Laufe des Sonntags zieht ein Sturmtief von England in Richtung Nordsee. Teilweise kommt es dadurch im Flachland schon zu Windspitzen von 50 bis 60 km/h. Zum Abend und während der Nacht werde sich der Wind weiter intensivieren. Im Flachland sind dann teils Böen von 50 bis lokal 80 km/h oder auch wenig mehr möglich.

Lose Gegenstände festbinden!



Im Laufe der Nacht dürfte mit dem Einfliessen von kälterer Luft auch in den Alpentälern der Wind kräftig auffrischen. Die Wetterexperten empfehlen darum, lose Gegenstände anzubinden und sich während der Nacht auf Montag nicht im Wald aufzuhalten. In etwas erhöhten Lagen sowie auf den Bergen werden 80 bis 100 km/h erwartet, auf den Gipfeln sind lokal auch Orkanböen bis 120 km/h möglich. Niederschläge dürfte es jedoch nur wenig geben.

Am Montag geht es zunächst windig weiter. Im Laufe des Vormittags flaut dieser jedoch ab. Auch die Bewölkung soll abnehmen. Besonders der Nachmittag soll dadurch wieder recht sonnig werden.

Entlang der Berge in der Zentral- und Ostschweiz dürften sich die Wolken nach teils auch letzten Schauern noch etwas länger halten. Am Dienstag folgt am Nachmittag eine nächste Störung. Der Mittwoch wird gemäss Meteonews im Norden wechselhaft, zeitweise nass und windig.