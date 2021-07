Rohstoffhandel Ex-Glencore-Händler gesteht Bestechung von Beamten Im Rahmen der Ermittlungen des US-Justizministeriums gegen den Baarer Rohstoffkonzern Glencore hat ein Ex-Mitarbeiter die Bestechung von Beamten in Nigeria zugegeben. Glencore nennt sein Verhalten inakzeptabel.

Der Glencore-Sitz in Baar. Bild: Patrick Hürlimann

Seit 2018 untersucht das US-Justizministerium Geschäftsbeziehungen des Baarer Rohstoffkonzerns Glencore in Nigeria, Venezuela und der Demokratischen Republik Kongo. In diesem Kontext hat sich nun ein ehemaliger Glencore-Ölhändler am Montag mit den Behörden geeinigt. Bei einer Anhörung vor einem New Yorker Gericht räumte er ein, Beamte in Nigeria im Tausch gegen Ölverträge und die Lieferung von lukrativeren Ölsorten zu günstigeren Lieferbedingungen bestochen zu haben.

Gemäss Informationen der Nachrichtenagentur Reuters war der Mann von etwa 2002 bis 2009 und erneut von etwa 2011 bis 2019 am sogenannten Westafrika-Desk von Glencore tätig. Der in Grossbritannien lebende Ex-Trader bleibe dort nun gegen Bezahlung einer Kaution von 500'000 US-Dollar auf freiem Fuss.

Glencore schreibt in einer Stellungnahme, die Einigung zur Kenntnis genommen zu haben. Das in der Klage beschriebene Verhalten des Mitarbeiters sei inakzeptabel und habe bei Glencore keinen Platz. Glencore habe bei den Ermittlungen uneingeschränkt mit den Behörden zusammengearbeitet. Weiter schreibt der Konzern in der Stellungnahme, die am Montagabend veröffentlicht wurde, dass aufgrund der Erkenntnisse aus der Untersuchung eine Reihe von Massnahmen ergriffen worden seien. So sei das Ethik- und Compliance-Programm in den letzten Jahren erheblich verbessert worden.

Dazu hatte Shaun Teichner, Chef der Rechts- und Compliance-Abteilung von Glencore, 2019 in der NZZ unter anderem gesagt, die Beziehungen des Konzerns zu externen Vermittlern würden einer Prüfung unterzogen. Für Negativschlagzeilen hatte vor allem der israelische Mittelsmann Dan Gertler gesorgt, der eine Rolle bei den Kongo-Ermittlungen gegen Glencore spielt.

Sieben namenlose Mitverschwörer

Gemäss Reuters ist in den Gerichtsunterlagen zum aktuellen Bestechungsfall in Nigeria von sieben mutmasslichen Mitverschwörern aus mehreren Ländern die Rede. Allerdings wurde keiner dieser angeklagt oder namentlich genannt. Ob und in welcher Verbindung diese zu Glencore stehen, ist nicht in Erfahrung zu bringen. Der Konzern wollte am Dienstag keine Fragen beantworten, die über den Inhalt der Stellungnahme hinausgehen. Erst im März hatte sich ein anderer ehemaliger Ölhändler von Glencore wegen Manipulation von Rohstoffpreisen vor einem Gericht in San Francisco schuldig bekannt.

Ebenfalls am Montag wurde bekannt, dass der Baarer Rohstoffkonzern in einem anderen Fall zu einer Einigung gelangen könnte. In einem seit 2014 andauernden Rechtsstreit werfen Zinkhändler Glencore vor, den Markt für Zink monopolisiert und dessen Preis in die Höhe getrieben zu haben. Der Streit soll nun durch die Zahlung von 9,85 Millionen Dollar beigelegt werden. Gemäss Medienberichten muss der zuständige Bezirksrichter der Vereinbarung noch zustimmen. Die Einigung will der Multi derweil nicht als Schuldeingeständnis verstanden wissen: «Glencore bestreitet jegliches Fehlverhalten und einigt sich in diesem Fall nur, um Kosten, Risiken und den Aufwand eines möglichen Rechtsstreits zu vermeiden», teilt eine Konzernsprecherin mit.

Feuerprobe für den neuen CEO

Die laufenden Gerichtsverfahren, vor allem jene wegen Korruptionsverdachts, zählen nebst der ungeklärten Zukunft des Kohlegeschäfts zu den grossen Herausforderungen für den neuen Glencore-Chef Gary Nagle – und dann auch noch zu denjenigen, die er nur am Rand beeinflussen kann.

Ermittelt wird nicht nur in den USA. Im Dezember 2019 hatte auch die britische Strafermittlungsbehörde Serious Fraud Office (SFO) eine Untersuchung gegen Glencore wegen Verdachts auf Bestechung eingeleitet. Im Juni letzten Jahres hat zudem auch die Schweizer Bundesanwaltschaft eine Strafuntersuchung gegen den Rohstoffkonzern wegen Korruptionsfällen in der Demokratischen Republik Kongo gestartet.