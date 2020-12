Rotkreuz Suurstoffi: Im März soll das Restaurant Sapori's eröffnen Die Anfang 2020 geplante Eröffnung des neuen italienischen Restaurants im Erdgeschoss des Aglaya-Hochhauses verzögert sich weiter. Aber Ende kommenden März aber soll's endlich losgehen.

Anfang 2020 hätte im Erdgeschoss des neuen Gartenhochhauses Aglaya in Rotkreuz das Restaurant Sapori's seine Türen öffnen sollen. Das Gastrokonzept sah gehobene italienische Küche vor. Jetzt - fast ein Jahr später - sind die Räume noch immer leer.

Das Hochhaus Aglaya bei der Suurstoffi. Bild: Patrick Hürlimann (Rotkreuz, 21. Oktober 2020)

Feinschmecker mit Vorliebe für die Cucina italiana können aber beruhigt sein: Sapori's kommt, wenn auch mit Verspätung. Philipp Hodel, Leiter Kommunikation von Zug Estates, räumt auf Nachfrage ein, dass es Verzögerungen im Bauprozess gegeben habe. Noch liefen die Ausbauarbeiten. «Wir rechnen damit, dass wir Ende Januar 2021 die Mietflächen übergeben können», stellt Hodel in Aussicht. Danach folge der Mieterausbau.



Nach diesem neuen Zeitplan richtet sich denn auch Ignacio Felipe Mulato, der künftige Wirt des «Sapori's» und aktueller Wirt des «La Strada» in Baar. So werde das Projekt Sapori's im Aglaya wie geplant fortgesetzt und die Bauarbeiten weitergeführt, sagt Mulato. «Es nimmt allmählich Formen an, und wir gehen davon aus, dass - sofern die BAG-Massnahmen es zulassen - wir bis Ende März 2021 mit einem ‹Soft-Opening› starten können und ab April 2021 vollständig geöffnet haben.»



Das Buffet entfällt vorerst

Das Konzept bleibt gemäss Mulato so wie ursprünglich vorgesehen: ein A-la-carte-Restaurant im gehobenen Standard mit mediterraner, italienisch geprägter Küche und einer grossen Auswahl an italienischen Weinen. Und doch werde es den aktuellen Gegebenheiten entsprechend Anpassungen geben, das heisst ohne Buffet und mit weniger Sitzplätzen und mehr Abstand zwischen den Tischen. Mulato: «Wir haben nun auch beschlossen, dass wir Samstag und Sonntag zum Mittagessen geöffnet haben werden. Da wir eine sehr internationale Nachbarschaft haben, würden wir gerne einen authentischen ‹Italian Style› Brunch anbieten.»

Das Restaurant soll für die Nachbarschaft einen besonderen Stellenwert haben, ein Treffpunkt sein für Freunde und Familien. «Ich freue mich sehr auf die Eröffnung und bin zuversichtlich», sagt Felipe Mulato abschliessend.