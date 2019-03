Ruderboot gekentert: Grosser Rettungseinsatz auf dem Zugersee Auf dem Zugersee bei Oberwil ist am Freitagvormittag ein Ruderboot gekentert. Mehrere Leute mussten aus dem Wasser gefischt werden. Es rückten Rettungskräfte aus den Kantonen Zug und Schwyz aus. Geri Holdener

Mehrere Rettungswagen rückten aus. (Bild: Geri Holdener, Bote der Urschweiz)

Das Drama spielte sich am Freitagvormittag vor 11 Uhr ab. Auf der Höhe Oberwil war ein Ruderboot auf dem Zugersee gekentert. Die Zuger Feuerwehr rückte mit ihrem Rettungsboot aus, um die im Wasser treibenden Personen zu bergen. Gemäss Informationen des «Boten» war das Boot mit vier Personen besetzt.

Die Zuger Polizei bestätigte am Mittag, dass ein Rettungseinsatz auf dem See gelaufen sei. «Es wird niemand vermisst», so der Zuger Polizeisprecher Frank Kleiner. Die Retter brachten die Geborgenen bei der Schiffsstation in Oberwil sicher ans Ufer. Vor Ort waren mehrere Rettungswagen aus den Kantonen Zug und Schwyz. Der Verkehr auf der Artherstrasse lief für kurze Zeit einspurig.

Unklar ist vorerst, ob sich beim Zwischenfall jemand ernsthaft verletzt hat. Eine Augenzeugin berichtete, die Patienten seien in einer ersten Phase mit Wärmedecken versorgt worden. Der Zugersee ist aktuell 5 Grad kalt.