Rückblick Rüüdig, farbenfroh und einfach genial: Lassen Sie die Zentralschweizer Fasnacht 2022 nochmals Revue passieren Vom Urknall über die grossen Umzüge in der Stadt Luzern und auf dem Land bis zum Monstercorso: Wir blicken zurück auf die Fasnacht 2022.

Was für ein Jahr – was für eine Fasnacht! Lange musste man um die fünfte Jahreszeit bangen. Umso grösser und überschwänglicher war die Freude dann, als die Ampel endlich auf Grün stand. Nun gehört die Fasnacht 2022 schon wieder der Vergangenheit an. Nach dem letzten Aufbäumen des bunten Treibens in der Region ist sie am späten Güdisdienstagabend offiziell zu Ende gegangen. Für die hartgesottenen Fasnächtlerinnen und Fasnächtler ging es noch bis in die frühen Morgenstunden des Aschermittwochs weiter.