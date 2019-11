SBB-Probleme zwischen Zug und Thalwil – Eurocity musste am Sonntagabend evakuiert werden

Ein Eurocity-Zug mit 600 Passagieren an Bord ist auf dem Weg von Mailand nach Zürich am Sonntagabend bei Sihlbrugg wegen eines Fahrleitungsdefekts steckengeblieben. Die Auswirkungen sind am Montagmorgen noch zu spüren.