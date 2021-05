Schifffahrt SGV startet am Samstag mit dem Sommerfahrplan Die Freude bei der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) ist gross: Am 22. Mai wird auf den Sommerfahrplan gewechselt. Neben der Schiffslinie Luzern-Flüelen verkehren die Schiffe auch wieder nach Küssnacht am Rigi und eine Woche später in den Alpnachersee.

(dvm) Am Samstag, 22. Mai, wechselt die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) in den Sommerfahrplan, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Kurse seien optimal abgestimmt auf die Anschlüsse an die Bergbahnen rund um den See oder als Zubringer für Wanderungen. Voraussichtlich am 29. Mai nimmt die Zahnradbahn von Alpnachstad auf den Pilatus ihren Betrieb wieder auf. Somit ist ein Ausflug auf den Pilatus, kombiniert mit einer Schifffahrt in den Alpnacher-See, ab diesem Zeitpunkt auch wieder täglich möglich.

Vier Dampfschiffe wieder im Einsatz

Keine Sommersaison ohne die «alten Damen»: Vom 22. Mai bis zum 5. September 2021 sind die beliebten Dampfschiffe Uri, Unterwalden, Gallia und natürlich das generalsanierte Flaggschiff Stadt Luzern wieder auf dem Vierwaldstättersee unterwegs:

Das SGV-Flaggschiff «Stadt Luzern». Bild: PD

Den täglichen Einsatz der Dampfschiffe erfährt man hier.

Voraussichtliche Öffnung der Gastronomie am 31. Mai 2021

Die voraussichtliche Öffnung der Restaurant-Innenräume am 31. Mai ist für die SGV «ein erfreuliches und wichtiges Zeichen» für den weiteren Verlauf der Schifffahrt- und Tourismussaison. Definitiv über die Öffnung der Restaurant-Innenräume entscheidet der Bundesrat am 26. Mai.

Die SGV hält sich bei ihren Fahrten an die Schutzmassnahmen für den öffentlichen Verkehr und der Gastronomie sowie die Hygienevorschriften des Bundesamtes für Gesundheit, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Für Sicherheit sorge auch der Webshop der SGV beim Ticketkauf. In wenigen Schritten könnten Gäste mit dem eigenen Smartphone ihre Fahrkarte oder kulinarische Schifffahrt kaufen sowie die erwartete Auslastung der einzelnen Schiffskurse abfragen.