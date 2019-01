Schnee bis ins Flachland und zügige Winde in den Bergen – die Lawinengefahr ist gross Bis am Wochenende schneit es in der Zentralschweiz mit wenigen Pausen immer wieder. Auch über das Flachland legt sich eine weisse Decke. Mit Neuschneemengen in den Bergen bis zu einem Meter und zügigen Winden nehmen die Gefahren zu. Roger Rüegger

Auch in der Region Titlis gibt es die nächsten Tage viel Neuschnee. (Bild: Alexandra Wey/Keystone, 12. Dezember 2018)

Leise rieselt der Schnee, und dies je länger je mehr. Bis jetzt hat er sich im Flachland auf wenige Tage beschränkt. Ab Mittwoch allerdings nehmen die Niederschläge zu – und sie werden mehrere Tage andauern.

«Im Verlauf der Nacht auf Mittwoch fallen die ersten Flocken. Auch den Tag hindurch wird es immer wieder in vereinzelten Regionen ein Zückerchen hinlegen», sagt Denise Praloran, Meteorologin bei Meteo Schweiz. Es werde vorerst nicht allzu viel und auch nicht flächendeckend Schnee im Flachland geben. Die Hügelzüge ab 800 Meter sind aber bereits bedeckt, und es kommt in der nächsten Zeit noch besser.

Über einen Meter Neuschnee erwartet

In den Bergen nämlich kommen grössere Schneemengen herunter. Die Meteorologin rechnet vorerst bis Donnerstagabend mit weiteren Niederschlägen von 50 bis 80 Zentimetern. Das sind für die Wintersportgebiete einerseits gute Nachrichten. Doch bedeutet dies gleichzeitig, dass kaum mit Sonnenschein zu rechnen ist.

Am Freitag dürfte es zwar eine kurze Niederschlagspause geben, am Wochenende aber schneit es bereits wieder zum Teil ergiebig. Voraussichtlich sind weitere 20 bis 30 Zentimeter Neuschnee zu erwarten – was sich auch auf die Lawinensituation auswirkt. Die Lawinengefahr war in den meisten Regionen der Zentralschweiz bis Dienstag erheblich. Aber mit den zu erwartenden Niederschlagsmengen wird die Lawinengefahr auf die Stufe «gross» angehoben, wie Thomas Stucki vom WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) sagt. Dies bedeutet einen markanten Anstieg der Lawinengefahr mit Neuschnee und starkem Wind. Betroffen ist in der Zentralschweiz neben den Urner Alpen und den Glarner Alpen auch die Region Titlis. Die Lawinengefahr ist in weiteren Teilen des Alpennordhanges und von Nordbünden bis ins Samnaun «gross».

Windgeschwindigkeiten bis zu 80 Stundenkilometer

In den Bergen herrscht derzeit zügiger Nordwestwind. Laut der Meteorologin von Meteo Schweiz wehte der Wind am Dienstag auf dem Titlis mit einer Geschwindigkeit von rund 45 Knoten, was etwa 80 Kilometern pro Stunde entspricht. Und auf dem Pilatus wurden am Dienstagnachmittag Windgeschwindigkeiten zwischen 60 und 70 Kilometern pro Stunde gemessen.

Mit dem Neuschnee und starkem Wind nehmen Anzahl und Grösse der Gefahrenstellen im Tagesverlauf zu. Es gilt für Skifahrer, Snowboarder und Schneeschuhwanderer abseits der Piste erhöhte Wachsamkeit.

Touren und Variantenabfahrten erfordern grosse Vorsicht und Zurückhaltung. Denn schon einzelne Schneesportler können gemäss dem Schnee- und Lawinenforschungsinstitut leicht Lawinen auslösen, auch gefährlich grosse. Touren und Variantenabfahrten erfordern Erfahrung in der Beurteilung der Lawinengefahr.