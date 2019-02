Schnee in der Zentralschweiz: Unfälle, Sperrungen und fleissige Strassendienste In der Zentralschweiz kam es am Sonntag aufgrund des starken Schneefalls zu mehreren Unfällen. Die Mitarbeiter der Strassendienste waren auch heute Montag stark gefordert.

Am Sonntag gab es in der Zentralschweiz noch einmal richtig viel Schnee. Am Montag präsentierte sich unsere Region in allerschönstem Winterkleid, wie dieses Bild von der Kleinen Emme bei Malters zeigt:

(Bild: Nadia Schärli)

Vielerorts waren die Fahrbahnen bedeckt und rutschig. In der Stadt Luzern waren gestaffelt bis zu 70 Mitarbeiter der Strassendienste im Einsatz. Am Sonntag und Montagmorgen waren die ersten Arbeiter bereits um 4.30 Uhr damit beschäftigt, den Schnee wegzuräumen. «Primär wurden Lastwagen mit Pflug und Salzstreuer eingesetzt», sagt Thomas Schmid, Leiter des Strasseninspektorats. Danach seien weitere Mitarbeiter für die Trottoirs, Treppen und die Handarbeit aufgeboten worden.

«Wir hatten am Sonntag einen sogenannten Volleinsatz. Dabei waren unsere Mitarbeiter 8 bis 10 Stunden unterwegs.» Schmid erklärt:

«Insgesamt kostet ein solcher Volleinsatz inklusive Lastwagen, Salzkosten, aller Geräte und Lohnkosten rund 50'000 bis 70'000 Franken.»

«Speziell war, dass es erst um die Mittagszeit angefangen hat, sehr stark und langanhaltend zu schneien. Es konnten nicht mehr alle Wege und Trottoirs sofort geräumt werden, sondern es wurden Prioritäten gesetzt», so Schmid. Mit den Schneepflügen wurden primär die Buslinien und wichtige Strassenverbindungen freigehalten. Schmid: «Unsere Mitarbeiter waren bis in die Abendstunden beschäftigt.»

Und am frühen Montagmorgen ging es weiter. «Wir sind auf den Berufsverkehr hin parat gewesen, so dass alle Verkehrsteilnehmer in die und aus der Stadt fahren konnten», sagt Schmid.

Das sind die schönsten Schnee-Bilder unserer Leser:

Auch in Schwyz waren die Strassendienste im Dauereinsatz. In Einsiedeln war Schneeräumer Christian Hitz auf der Strasse unterwegs, um den Schnee zu räumen. Tele 1 hat ihn begleitet:

Am Montag musste der Betrieb der Rigibahnen auf der Strecke Arth-Goldau-Rigi Kulm zwischen Kräbel und der Rigi Kulm aufgrund einer Lawine unterbrochen werden. Reisende können gemäss Meldung der SBB aber via Vitznau und Weggis auf die Rigi Kulm fahren.

Auch der Betrieb der Bürgenstockbahn ist derzeit unterbrochen. Die Standseilbahn konnte aufgrund vereister Bahnanlagen nicht mehr fahren. Es verkehren gemäss SBB Ersatzbusse von Luzern zum Bürgenstock Resort.

Viele Unfälle in der Zentralschweiz

In Luzern kollidierten am Sonntagnachmittag zwei Autos aufgrund der schneebedeckten Strasse. Ein Autofahrer war von Schüpfheim Richtung Sörenberg unterwegs als das Heck des Autos nach einem Bremsmanöver nach links wegrutschte, teilt die Luzerner Polizei mit. Der Autofahrer des entgegenkommenden Personenwagens verletzte sich beim Unfall und wurden durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 25‘000 Franken.



In Obwalden kam es zu mehreren Unfällen. Der viele Schneefall führte auch zu Strassensperrungen. Die Strasse nach Engelberg war am Sonntag zwei Mal während einer Stunde komplett zu. Am Nachmittag blieb ein Car auf der Strecke zwischen Grafenort und Engelberg stecken und blockierte die Fahrbahn.

Ein Reisebus blieb auf der Strecke nach Engelberg wegen starken Schneefällen stecken. (Bild: Urs Flüeler / Keystone)

Am Abend verfügte die Gemeinde Engelberg über eine Sperrung der Wasserfallstrasse ab Eienwäldli. Ebenfalls wurden Teile des Loipen- und Winterwanderwegnetzes aus Sicherheitsgründen gesperrt. Gemäss Mitteilung der Gemeinde wurden zudem einige gefährdete Liegenschaften präventiv evakuiert. Die Sperrungen wurden am Montagvormittag wieder aufgehoben.

In Nidwalden verschüttete am Sonntag um 16 Uhr eine Lawine die Wiesenbergstrasse in Dallenwil. Diese musste im Bereich Lückengraben gesperrt werden. Am Montagnachmittag konnte die Strecke wieder freigegeben werden. Im Gebiet gab es am Sonntag 40 bis 50 Zentimeter Neuschnee.

In der Stadt Zug fuhr in der Nacht auf Montag kurz vor 4 Uhr eine alkoholisierte Autofahrerin in einen Baum. Die 37-Jährige blieb unverletzt. Ihr wurde der Führerschein abgenommen, teilt die Zuger Polizei mit.

(Bild: Zuger Polizei)

Am Sonntagabend kam es zudem zu einer Rutschpartie auf Sommerreifen. Ein Autofahrer verlor die Kontrolle auf der schneebedeckten Strasse und fuhr über den Kreisel Holzhäusern in Rotkreuz. Dabei entstand grosser Sachschaden. Verletzt wurde niemand. «Darüber hinaus blieb es aber ruhig», sagt Mediensprecher Frank Kleiner auf Anfrage. Die Zuger Polizei empfiehlt nur mit Winterreifen zu fahren.

Wegen Sommerreifen: Bei diesem Kreisel in Rotkreuz kam ein Auto ins Rutschen. (Bild: Zuger Polizei)

Am Montag besteht die Gefahr von Glatteis, aber es soll trocken bleiben. Die Temperaturen bewegen sich in Luzern und Zug bei Minus 3 bis 2 Grad, meldet Meteonews. (pd/zfo)