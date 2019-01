Viele Pisten in den Zentralschweizer Skigebiete zu – massive Probleme im Bündnerland Heftige Schneefällen führen auch in der Nacht auf Montag in der Schweiz zu Problemen. Disentis ist von der Umwelt abgeschnitten, Andermatt nur noch per Zug erreichbar. Wir halten Sie mit unserem Newsticker auf dem Laufenden.

Die Lawinengefahr ist vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) in der Zentralschweiz auf die höchste Stufe angehoben worden. Diese Gefahrenstufe herrscht nur sehr selten.

ist vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) in der Zentralschweiz auf die höchste Stufe angehoben worden. Diese Gefahrenstufe herrscht nur sehr selten. Wetterprognose : Oberhalb von rund 1000 Metern ist am Montag mit weiteren 20 bis 40 Zentimetern Schnee zu rechnen, lokal mit mehr als einem halben Meter Neuschnee.

: Oberhalb von rund 1000 Metern ist am Montag mit weiteren 20 bis 40 Zentimetern Schnee zu rechnen, lokal mit mehr als einem halben Meter Neuschnee. Zahlreiche Pisten in den Skigebiete der Zentralschweiz sind wegen Lawinengefahr geschlossen. Zum Überblick »

12:28 Uhr Graubünden: Schneefälle beeinträchtigen Verkehrswege

Nach einem Lawinenabgang ist Disentis den ganzen Montag von der Aussenwelt abgeschnitten. Die gebietsweise riesigen Schneemengen führten zudem zur Schliessung des Julierpasses zwischen Bivio und Silvaplana. Das Oberengadin war damit auf der Strasse von Norden her nicht erreichbar. Die Kantonsstrassen nach Arosa und Lenzerheide durften nur mit Schneeketten befahren werden, ebenfalls der Wolfgangpass nach Davos. Ausserdem aus Sicherheitsgründen gesperrt waren die Ofenpassstrasse sowie die Strasse nach Samnaun. Mit dem vielen Neuschnee zu kämpfen hat auch die Rhätische Bahn (RhB). (sda)

Der vollständige Überblick finden Sie hier:

Ein Mann pfadet in Davos einen Weg. (Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone, 14. Januar 2019)

12:07 Uhr - Titlis heute ohne Schneesport

In Engelberg und auf dem Titlis bleiben heute die Ski und Snowboard von den Pisten fern. Aufgrund von Lawinengefahr ist der Schneesportbetrieb am Montag eingestellt. Fussgänger werden trotzdem auf den Titlis befördert. (jwe)

11:52 Uhr - Melchsee-Frutt mit 70 Zentimeter Neuschnee

«Abseits der Pisten gilt bei uns auf jeden Fall auch die höchste Lawinenwarnstufe. Da kann man nur davor warnen, sich in solche Gebiete zu begeben. Wir hoffen, dass sich die Leute auch daran halten, obwohl solche Situationen zuweilen grad erst recht Risikofreudige anziehen. Die Situation wird noch erschwert durch starke Winde mit teils meterhohen Verwehungen», sagt Daniel Dommann, Geschäftsführer der Sportbahnen Melchsee-Frutt. «Wir haben in den vergangenen 48 Stunden bis zu 70 Zentimeter Neuschnee erhalten. In den obersten Lagen ist es Pulverschnee, die präparierten Pisten sind darum in einem guten Zustand und diese sind auch gefahrlos befahrbar. (mvr)

11:42 Uhr - Ibergeregg mit 1 Meter Neuschnee

Im Gebiet Ibergeregg sind die Pisten in Betrieb, einzig geschlossen ist die Abfahrtsroute Oberiberg, die rund fünf Kilometer ausmacht. Geschäftsführer Paul Rubli geht davon aus, dass diese am Dienstag wieder geöffnet werden kann. In kurzer Zeit habe es einen Meter Neuschnee gegeben. «Mit den schweren Maschinen ist es momentan zu heikel, diese Strecke zu präparieren», sagt Rubli. Deshalb hofft man nun auf besseres Wetter, damit die Pisten entsprechend bearbeitet werden können. Lawinengefahr besteht im Gebiet keine. (zf)

Auf der Passhöhe, 1406 Meter über Meer, wird der Parkplatz vom Schnee befreit. Bild: Webcam

11:30 Uhr - Hoch-Ybrig stellt Betrieb teilweise ein

Nicht wegen der grossen Schneemassen, sondern aufgrund starker Windböen musste das Gebiet Hoch-Ybrig den Betrieb teilweise einstellen. Wendelin Keller von der Geschäftsleitung geht davon aus, dass sämtliche Pisten am Dienstag wieder betrieben werden können. «Wir haben das Glück, dass wir nicht zu den lawinengefährdeten Gebieten zählen. Einzig bei der Talabfahrt musste gesprengt werden – weitere Sprengungen seien nicht auszuschliessen. Dass sich Gäste ins Gebiet verlagern, die andernorts nicht Skifahren können, glaubt Keller nicht: «Man profitiert in der Regel nicht davon, wenn andernorts die Pisten geschlossen sind.» (zf)

10:45 Uhr - Erhöhte Lawinengefahr auf der Schwägalp

Nach dem Lawinenabgang auf der Schwägalp ist die Situation vor Ort nach wie vor unverändert. Was sich einzig verändert hat, ist die Beurteilung der Lawinengefahr. Wie Hanspeter Saxer, Mediensprecher Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden, auf Nachfrage von Tagblatt.ch sagt. «Infolge erhöhter Lawinengefahr bleibt der Zugang zur Schwägalp für Fussgänger und Fahrzeuge weiterhin gesperrt.» Aufgrund der Wetterlage werde man das Gebiet um die Schwägalp weiterhin im Auge behalten. «Wir sind in Kontakt mit den Experten vor Ort. Sollte durch den derzeitigen Schneefall Gefahr bestehen, werden wir reagieren und entsprechende Massnahmen ergreifen», sagt Saxer. Als Vorsichtsmassnahme werden aber weiterhin keine Gäste auf die Schwägalp gelassen. (lex)

10:27 Uhr - Süden Deutschlands: Überschwemmungen befürchtet

Mehrere Flüsse und Bäche in den Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg traten in der Nacht auf Montag über die Ufer. Vor allem in der Mitte und im Norden des Bundeslandes wurden teilweise Äcker und Wiesen überflutet. Auch in Mittelfranken stellte sich die Polizei auf Überschwemmungen ein. Der Deutsche Wetterdienst erwartet bis Dienstagmittag Neuschnee für die bayerischen Alpen. Für andere Teile des Landes ist Schneematsch vorausgesagt. Die Last auf Bäumen und Dächern könne damit weiter zunehmen. (sda)

10:13 Uhr - Luzern: Zwei Verkehrsunfälle auf schneebedeckten Strassen

Am Samstagmorgen ereigneten sich auf schneebedeckten Strassen im Kanton Luzern zwei Selbstunfälle, wie die Polizei am Montag mitteilte. Verletzt wurde niemand. Die Polizei weist darauf hin, dass man die Geschwindigkeit unbedingt den Strassenverhältnissen anpassen sollte. Zudem sollte die Funktionalität der Winterreifen kontrolliert werden. (rem)

10:07 Uhr - Vorsicht vor Gleitschneelawinen

In steilen Hängen ist in diesen Stunden mit Gleitschneelawinen zu rechnen, wie sie in den letzten Tagen bei uns schon vereinzelt beobachtet worden sind. Mit dem jetzt fallenden Regen erwartet das Schnee- und Lawinenforschungsinstitut nasse Lawinen und Böschungsrutsche. (gh)

Nicht ganz so gefährlich, aber auch nicht harmlos: Gleitschneelawine über dem Dorf Muotathal. Bild: Geri Holdener / Bote der Urschweiz

09:54 Uhr - Schneechaos in Österreich - grosse Lawinengefahr in Vorarlberg

Nach erneut kräftigen Schneefällen sind in Österreich mehr als 180 Strassen gesperrt. In Vorarlberg fielen bis am Montagmorgen gebietsweise 65 bis 100 Zentimeter Neuschnee. Zum Wochenbeginn wurden noch weitere 30 bis 50 Zentimeter Neuschnee erwartet. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik ging zudem davon aus, dass es in Tirol und Vorarlberg gebietsweise bis zu 5 Grad warm werden könnte. «Mit der Erwärmung steigt die Auslösebereitschaft von spontanen trockenen Lawinen vor allem in mittleren und hohen Lagen deutlich an», heisst es im Lagebericht des Lawinenwarndienstes. (sda)

Obertauern, Austria 12 January 2019 pic.twitter.com/jUbxkioJaq — Aurel Marius (@Aurel34961519) 12. Januar 2019

09:32 Uhr - Kanton Schwyz

Auf Anfrage heisst es bei der Kantonspolizei Schwyz: Momentan sind keine Behinderungen wegen Schnee zu verzeichnen. Für weite Teile gilt allerdings gemäss SLF die höchste Gefahrenstufe für Lawinen. (zf)

09:10 Uhr - Strasse in Engelberg gesperrt

In Engelberg hat die Gemeindeführungsorganisation die Sperrung der Wasserfallstrasse in Richtung Talstation der Fürenalpbahn für den Strassenverkehr und Fussgänger beschlossen, wie die Gemeinde mitteilt. Ebenfalls wurden Teile des Loipen- und Winterwanderwegnetzes aus Sicherheitsgründen gesperrt. (rem)

08:42 Uhr - Schulfrei im Obertoggenburg

Wegen der Wettervorhersagen für die kommenden Tage erhalten rund 130 Schüler aus dem Obertoggenburg im Kanton St. Gallen am Montag und Dienstag schulfrei, wie schon am Wochenende bekannt wurde. Für die Kinder von Unterwasser und Alt St. Johann könne die Sicherheit auf dem Schulweg aufgrund der Wetterlage nicht gewährleistet werden, sagte der zuständige Schulleiter. Einige Kinder müssen, um den Schulbus zu erreichen, zu Fuss bis zu 30 Minuten durch den Schnee gehen. (sda)

08:15 Uhr - Skigebiet Engelberg-Titlis geschlossen

In Skigebiet Engelberg-Titlis bleiben am Montag alle Pisten infolge Lawinengefahr geschlossen, wie die Bahnen auf ihrer Website schreiben. In Andermatt sind 7 von 23 Anlagen offen, auf der Melchsee-Frutt 9 von 14 Anlagen. (rem)

07:50 Uhr - Disentis von der Aussenwelt abgeschnitten

In der bündnerischen Surselva ist eine Lawine niedergegangen. Der Ort Disentis ist deshalb am Montagmorgen von Graubünden her weder per Zug noch auf der Strasse erreichbar.

07:30 Uhr - Zentralschweiz: Die Wetterprognosen für Montag

Entlang der Berge schneit es am Montag weiterhin kräftig und anhaltend. Oberhalb von rund 1000 Metern muss mit weiteren 20 bis 40 Zentimeter, lokal auch bis 50 Zentimeter Neuschnee gerechnet werden. Im Flachland ist es wechselnd bis stark bewölkt und es fällt laut Angaben von Meteonews nur noch vereinzelt Regen. Gegen Abend sinkt die Schneefallgrenze wieder auf 500 bis 600 Meter. Es ist weiterhin windig. (rem)

07:26 Uhr - Lawine trifft Hotel im Allgäu

Eine Lawine hat im deutschen Wintersportort Balderschwang ein Hotel getroffen. Verletzt wurde am Montagmorgen von den Schneemassen niemand, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Lawine mit einer Breite von 300 Metern drückte Fenster des Hotels im Allgäu ein und Schnee gelangte ins Innere. Weder Gäste noch Angestellte werden nach den Angaben vermisst. Einsatzkräfte waren vor Ort, konnten aber zunächst nicht mit Räumungsarbeiten beginnen. Ein Mensch erlitt einen Schwächeanfall und wurde von einem Arzt versorgt. Ob das im Zusammenhang mit der Lawine stand, war zunächst unklar. Die Zufahrt zur Gemeinde Balderschwang ist wegen der Lawinengefahr seit Sonntag gesperrt. Rund 1300 Menschen sitzen in dem bayerischen Wintersportort fest. (sda)

Eine Lawine hat ein Hotel in dem abgeschnittenen Skiort #Balderschwang getroffen. Sie ist nach ersten Informationen der Polizei in der Früh abgegangen. Zahlreiche Rettungskräfte sind im Einsatz. pic.twitter.com/55zWMxBQWO — BR24 (@BR24) 14. Januar 2019

07:10 Uhr - Höchste Lawinenstufe

In der Zentralschweiz hat das Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos die höchste Gefahrenstufe für Lawinen ausgerufen. Bei dieser Stufe können sich grosse Lawinen ohne Einwirkungen von Mensch und Tier lösen. Es wird dringend abgeraten, sich abseits der markierten Pisten aufzuhalten. (rem)

06:20 Uhr - Diese Zugstrecken sind unterbrochen

Auch im Zugverkehr kommt es seit Montagmorgen zu Behinderungen: So ist die Bergstrecke zwischen Erstfeld und Göschenen wegen Lawinengefahr unterbrochen. Es verkehren Ersatzbusse. Unterbrüche meldet auch die Matterhorn-Gotthard-Bahn: So sind die Strecken Andermatt-Realp sowie Andermatt-Tschamut-Selva über den Oberalp unterbrochen. Eine Ersatzbeförderung ist nicht möglich. (rem)

Ein Zug im Bahnhof von Andermatt, umhüllt von Schnee. (Bild: Urs Flüeler / Keystone (Andermatt, 13. Januar 2019))

06:07 Uhr - Strassen im Kanton Uri gesperrt

Die Strasse von Göschenen nach Andermatt ist seit Montagmorgen gesperrt. Grund dafür ist Lawinengefahr. Die Strasse bleibt nach Angaben des Kantons Uri bis mindestens Dienstag gesperrt. Weiterhin gesperrt bleiben die Strassen Andermatt-Hospental, Hospental-Realp und damit auch der Autoverlad Furka sowie bis auf weiteres die Strassen Amsteg-Göschenen, Wassen-Meien und Gurtnellen-Pfaffensprung. (rem)

Die Strasse zwischen Andermatt und Realp (Bild) ist ebenso gesperrt wie die Strasse zwischen Göschenen und Andermatt. (Bild: Urs Flüeler / Keystone (Andermatt, 13. Januar 2019))

06:02 Uhr - Orkanböen in der Nacht

Wie SRF Meteo meldet, war in der Nacht auf Montag einiges los: Auf dem Titlis wurden Orkanböen von 155 km/h gemessen, auf dem Pilatus waren 127 km/h. In Luzern blies der Sturm mit 91 km/h, in Altdorf waren es 78 km/h.

Da war was los in den vergangenen Stunden. Viel Niederschlag (in mm #Regen) und #Orkanböen auf den Bergen, #Sturmböen unterhalb von 800 m. ^gf pic.twitter.com/cyqKcReodz — SRF Meteo (@srfmeteo) 14. Januar 2019