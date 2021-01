Schneeticker Zentralschweiz Lawinen, Werkdienst im Dauereinsatz, Verkehrsunfälle: Der Wintereinbruch in der Zentralschweiz Aus allen Teilen der Zentralschweiz werden Strassensperrungen und umgestürzte Bäume gemeldet. Feuerwehren sind im Einsatz. Alle News in unserem Ticker.

23 Bilder 23 Bilder Schneebedeckte Strasse Bild: Hohenrain (15. Januar 2021)

19:03 Uhr

Bild: Kantonspolizei Nidwalden

(spe) Unterhalb der Bergstation Niederbauen in Emmetten kam es am Freitagmittag zu einem Lawinenniedergang. Dabei ist ein 26-jähriger Zentralschweizer ums Leben gekommen, wie die Kantonspolizei Nidwalden mitteilt.

Demnach fuhren zwei Skifahrer gegen 12.15 Uhr von der Bergstation Niederbauen talwärts in Richtung Emmetten. Im Gebiet «Frutt» wurden sie von einer Lawine erfasst und rund 50 bis 100 Meter mitgerissen.

Kantonspolizei Nidwalden

Einer der Kollegen konnte sich selber und unverletzt aus dem Lawinenkegel befreien. Der zweite Skifahrer konnte mit Hilfe eines Lawinenverschüttetensuchgeräts (LVS) lokalisiert und aus den Schneemassen befreit werden. Die eingeleitete Reanimation blieb jedoch erfolglos, so die Nidwaldner Kantonspolizei.

Der Unfallhergang und die Abklärungen, was zum Lawinenniedergang geführt hat, sind Gegenstand von Ermittlungen der Kantonspolizei Nidwalden. Im Einsatz standen die Alpine Rettung Schweiz (ARS), Alpine Einsatzgruppe der Kantonspolizei Nidwalden, die Staatsanwaltschaft und das Care-Team Nidwalden. Kantonspolizei

18:19 Uhr

(rk) In der Stadt Luzern sorgten die starken Schneefälle für ein Grossaufgebot der Werkdienste. Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagabend waren sie praktisch durchgehend im Einsatz – nur gerade unterbrochen durch eine kurze Nachtpause von etwa drei Stunden. Im Einsatz standen alle verfügbaren Mitarbeiter des Strasseninspektorats, unterstützt von Kollegen von der Stadtgärtnerei. Insgesamt waren rund 100 Personen mit 45 Räumungsfahrzeugen beschäftigt. «Am Samstagmorgen geht’s weiter – je nach Wetterlage», sagt der städtische Strasseninspektor Thomas Schmid. Grosseinsätze von solchen Dimensionen seien eher selten, sagt Schmid. «In den letzten fünf Jahren gab es das jedenfalls nicht.» Priorität haben bei der Schneeräumung jeweils die Hauptverkehrsachsen und die Busspuren im Stadtzentrum. Danach kommen die Aussenquartiere an die Reihe.

17:45 Uhr

An zwei Stellen zwischen Brienz und Oberried sowie zwischen Oberried und Niederried gingen am Freitag Lawinen nieder, die bis in den Gleisbereich der Zentralbahn vorstiessen. Die Infrastruktur der Bahn blieb intakt, wie diese mitteilt. Nun bleibt aber die Strecke zwischen Brienz und Interlaken Ost aus Sicherheitsgründen für den Zugverkehr gesperrt. Die Strecke wird frühestens am Montag wieder in Betrieb genommen.

Zwischen Brienz und Interlaken Ost verkehren darum Bahnersatzbusse. Betroffen davon ist auch der Interregio zwischen Luzern und Interlaken Ost: auf der Strecke zwischen Brienz und Interlaken Ost fährt der Bahnersatzbus ohne Halt. Weitere Informationen zu den Verbindungen zwischen Meiringen und Interlaken gibt es hier.

17:35 Uhr

Im Kanton Schwyz ist es im Verlauf des Freitags zu zwei Unfällen gekommen, teilte die Kantonspolizei mit. Einerseits hat sich gegen 12.30 Uhr auf der Autobahn A4 in Immensee ein Selbstunfall ereignet. Der 24-jährige Autolenker war von Küssnacht in Richtung Schwyz unterwegs, als er auf der teils schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit der Mittelleitplanke kollidierte. Das Fahrzeug drehte sich, schleuderte über beide Fahrspuren zurück und geriet ins rechtsseitige Strassenbord. Dort überschlug es sich und kam auf dem Pannenstreifen seitlich zu liegen. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht.

Das Auto wurde hin und her geschleudert und kam schliesslich seitlich zum Stillstand. Bild: Kantonspolizei Schwyz

Zweitens ereignete sich auf der schneebedeckten Hauptstrasse von Schwyz Richtung Muotathal eine Kollision zwischen zwei Autos. Ein 56-Jähriger touchierte ein vorausfahrendes Fahrzeug, als dieses nach Illgau abbiegen wollte und anhalten musste. Im Anschluss kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Personenwagen. Der 56-Jährige verletzte sich erheblich. Die 30-jährige Lenkerin des entgegenkommenden Autos verletzte sich leicht. Beide wurden ins Spital gebracht

17:11 Uhr

Im Kanton Uri geht die Polizei davon aus, dass die sich abzeichnende Beruhigung der Wetterlage zu einer Entspannung der Verkehrslage führen wird. Der Strassenabschnitt zwischen Unterschächen und Urigen konnte am Freitagmittag wieder geöffnet werden. Alle anderen geschlossenen Abschnitte bleiben weiterhin gesperrt. Eine Neubeurteilung der Lage erfolgt am Samstagvormittag.

Die Kantonspolizei schreibt weiter: «Noch ist die Lawinengefahr nicht gebannt. Allfällige Weisungen der Einsatzkräfte vor Ort sind zu befolgen.» Je nach Witterungsentwicklung seien weitere Sperrungen indes nicht auszuschliessen.

Die Schiffe verkehren ordnungsgemäss. Für dringende Personentransporte haben die Gemeinden Seedorf und Isenthal folgende Fahrgelegenheiten organisiert:

Shuttle-Boot der Chemiewehr Uri (fährt bis zum Steg beim Restaurant Seegarten und retour). 15. Januar: Abfahrt um 17.30 und 18.30 Uhr beim Yachthafen Flüelen. 16. und 17. Januar: Abfahrt um 10 und 16 Uhr beim Yachthafen Flüelen.

(fährt bis zum Steg beim Restaurant Seegarten und retour). 15. Januar: Abfahrt um 17.30 und 18.30 Uhr beim Yachthafen Flüelen. 16. und 17. Januar: Abfahrt um 10 und 16 Uhr beim Yachthafen Flüelen. Taxi-Boot: Auf Anfrage bei Stephan Siegenthaler (079 250 48 60)

Die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und deren Nachschub sind gemäss Kapo Uri gewährleistet.

16:55 Uhr

Im Kanton Zug ist es am Freitag zwischen 7 und 16 Uhr zu insgesamt sieben Verkehrsunfällen gekommen, teilt die Zuger Polizei gegen Freitagabend mit. In den meisten Fällen handelt es sich um Autos oder Lastwagen, die auf den schneebedeckten Strassen ins Rutschen gekommen sind. In allen Fällen blieb es aber bei Blechschäden – Personen wurden gemäss Polizei keine verletzt.

Viele Autos und Lastwagen sind auf den Strassen ins Rutschen gekommen. Bild: Zuger Polizei

Zudem waren zahlreiche Ortsfeuerwehren im Einsatz. Wegen abgebrochener Äste oder umgestürzten Bäumen kam es am Freitag zu rund einem Dutzend Einsätzen.

Etwa ein Dutzend Mal rückten die Zuger Ortsfeuerwehren am Freitag aus. Bild: Zuger Polizei

Die Feuerwehr Baar musste eine Traglufthalle eines Tennisclubs vom Schnee befreien, da sie unter der Schneelast einzustürzen drohte. Personen wurden auch hier keine verletzt.

Eine Traglufthalle wurde stark eingedrückt und drohte einzustürzen. Die Feuerwehr Baar beim Einsatz. Bild: Zuger Polizei

Damit das so bleibt, rät die Polizei weiterhin von Waldspaziergängen ab. In der Nähe von Bäumen besteht die Gefahr, dass Äste abbrechen oder die Bäume stürzen.

In der Nähe und vor allem unter Bäumen ist derzeit höchste Vorsicht geboten. Bild: Zuger Polizei

16:05 Uhr

Die Rigi Bahnen AG teilte am frühen Freitagnachmittag mit, dass mehrere Bäume auf die Fahrleitung der Strecke von Arth-Goldau nach Rigi Kulm gefallen sind und diese stark beschädigt haben. Nun konnte die Fahrleitung schneller als erwartet repariert werden – dies gemäss Rigi Bahnen dank des grossen Einsatzes der Forstabteilung der Unterallmend-Korporation und Mitarbeitenden der Rigi Bahnen. Der Fahrbetrieb von Arth-Goldau nach Rigi Kulm wird am Samstag wieder normal aufgenommen.

15:46 Uhr

Übersicht: Lawinengefahr in Uri

Gemäss alert.swiss herrscht auf verschiedenen Strassen in Uri Lawinengefahr. Es wird empfohlen, die entsprechenden Gebiete weit zu umfahren oder ganz zu meiden. Folgende Strassen sind betroffen:

Bristenstrasse zwischen Amsteg und Bristen

Klausenstrasse zwischen Linthal und Urnerboden

Schöllenenstrasse zwischen Göschenen und Andermatt

Strecke zwischen Seedorf und Isleten

Furkastrasse zwischen Hospental und Realp

Sustenstrasse zwischen Wassen und Meien

Sustenstrasse zwischen Wassen und Färnigen

Gotthardstrasse zwischen Gurtnellen und Wassen

14:05 Uhr

Die Situation auf den Strassen in der Zentralschweiz ist sehr kritisch. In Einsiedeln gab es 60 bis 90 Zentimeter Schnee, in höheren Lagen gab es bis zu 150 Zentimeter Neuschnee. Was sagt der Meteorologe zur aktuellen Wetterlage?

13:34 Uhr

Am Morgen ist in Seedorf erneut eine Lawine ins Tal gedonnert. Verletzte gab es keine. Unsere Reportage mit aktuellen Bildern und einem Video des zerstörerischen Niedergangs finden Sie hier:

13:10 Uhr

Der starke Schneefall hat auch bei den Rigi-Bahnen Spuren hinterlassen. Gemäss der Rigi Bahnen AG sind wegen der Schneelast und des starken Windes mehrere Bäume auf die Fahrleitung der Zahnradbahnstrecke Arth-Goldau nach Rigi Kulm gefallen und haben diese stark beschädigt. Die Mitarbeitenden der Rigi Bahnen arbeiten gemäss Mitteilung der Rigi Bahnen AG mit Hochdruck an der Reparatur der Fahrleitung. Die Verbindung bleibt bis auf weiteres geschlossen. Alle anderen Bahnen sind aber in Betrieb.

Gefallene Bäume haben die Fahrleitung runtergerissen. Bild: Rigi Bahnen AG

Zunächst muss aber der ganze Schnee geräumt werden:

11:50 Uhr

Nachtskifahren vor katholischer Kulisse: Skibegeisterte frönten ihrem Hobby am Donnerstagabend zu später Stunde vor dem ehrwürdigen Kloster Einsiedeln.

11:42 Uhr

Skigebieteübersicht

Auf dem Titlis ist der Schneesportbetrieb aufgrund starken Windes und Lawinengefahr eingestellt. Alle Pisten und fast alle Bahnen sind geschlossen. Weitere Infos auf titlis.ch.

ist der Schneesportbetrieb aufgrund starken Windes und Lawinengefahr eingestellt. Alle Pisten und fast alle Bahnen sind geschlossen. Weitere Infos auf titlis.ch. Am Sörenberg kann man sich auf 35 von 60 Pistenkilometern vergnügen. Von den Anlagen sind bis auf drei alle geöffnet. Einzig auf Schlitteln muss ganz verzichtet werden. Zum Pistenbericht.

kann man sich auf 35 von 60 Pistenkilometern vergnügen. Von den Anlagen sind bis auf drei alle geöffnet. Einzig auf Schlitteln muss ganz verzichtet werden. Zum Pistenbericht. Auf der Melchsee-Frutt herrscht gemäss Webseite grosse Lawinengefahr. Derzeit sind nur 4 von 16 Anlagen in Betrieb und 3 von 10 Pisten geöffnet.

herrscht gemäss Webseite grosse Lawinengefahr. Derzeit sind nur 4 von 16 Anlagen in Betrieb und 3 von 10 Pisten geöffnet. In der Skiarena Andermatt-Sedrun-Disentis sind aufgrund starken Windes ebenfalls die meisten Anlagen, Pisten und Loipen sowie Winterwanderwege und Schneeschuhtrails geschlossen. Hier geht's zur Übersicht. Skifahren, Schlitteln, Wandern, Schneeschuh- und Langlaufen ist aber alles möglich.

sind aufgrund starken Windes ebenfalls die meisten Anlagen, Pisten und Loipen sowie Winterwanderwege und Schneeschuhtrails geschlossen. Hier geht's zur Übersicht. Skifahren, Schlitteln, Wandern, Schneeschuh- und Langlaufen ist aber alles möglich. In der Mythenregion sind 7 von 16 Anlagen offen. Ebenso sind 14 von 55 Pistenkilometern zugänglich. Winterwandern kann man nur auf 4 von 38 Kilometern, Schneeschuhlaufen hingegen uneingeschränkt. Genaueres hier.

sind 7 von 16 Anlagen offen. Ebenso sind 14 von 55 Pistenkilometern zugänglich. Winterwandern kann man nur auf 4 von 38 Kilometern, Schneeschuhlaufen hingegen uneingeschränkt. Genaueres hier. Klewenalp-Stockhütte: Aufgrund grosser Schneemengen, hoher Lawinengefahr, starken Windböen und gefährlichen Verwehungen, ist der Betrieb auf der Klewenalp eingeschränkt, steht auf der Webseite geschrieben. Es ist nur die Gondel Emmetten-Stockhütte in Betrieb, die anderen 13 Bahnen sind geschlossen. Ebenso sind alle Pisten, Schlittelpisten und Wanderwege zu.

11:07 Uhr

Lebensgefahr im Wald: Wegen des anhaltenden Schneefalls wird schweizweit vor dem Betreten von Waldgebieten gewarnt. Es herrscht akute Lebensgefahr. Die massive Schneelast kann Äste abbrechen und Bäume umstürzen lassen. Waldgebiete sollten daher unbedingt gemieden werden. In Ebersecken stürzte ein Baum auf ein Auto. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon:

Bild: Luzerner Polizei (14. Januar 2021)

10:46 Uhr

Nebst gesperrten Strassen, Lawinen und Unfällen sorgt der Schnee auch für frohe Gemüter. Der Zentralschweizer Winterzauber in Bildern unserer Leserinnen und Leser:

10:00 Uhr

Strassen- und Verkehrsübersicht

Kanton Uri: Andermatt nur mit dem Zug erreichbar

Andermatt ist derzeit auf der Strasse nicht erreichbar. Sämtliche Parkplätze in Göschenen sind belegt. Die Matterhorn-Gotthard-Bahn fährt zwischen Andermatt und Göschenen normal. Der Betrieb zwischen Andermatt und Disentis bleibt bis mindestens am Samstag eingestellt.

Diese Urner Strassen sind gesperrt: Hospental–Realp (Autoverlad Furka ist eingestellt); Wassen–Färnigen; Seedorf–Bauen (inkl. Wanderweg); Gurtnellen–Wassen; Linthal–Urnerboden; Unterschächen–Urigen; Göschenen–Andermatt. Für den Schwerverkehr ist die A2 in Fahrtrichtung Süden seit Freitagmorgen 5 Uhr wieder passierbar.Trotz der winterlichen Verhältnisse wurde der Urner Kantonspolizei seit Donnerstag 18 Uhr nur ein Verkehrsunfall in Schattdorf gemeldet. Eine verletzte Person wurde ins Spital gebracht.

Im Kanton Luzern kommt es laut Viasuisse zu einigen Behinderungen auf Kantonsstrassen so etwa zwischen Mosen und Beromünster (umgestürzte Bäume) sowie zwischen Sempach und Hochdorf (gesperrt für Lastwagen).

In Steinhausen bei der Autobahneinfahrt Richtung Zug steht ein Lastwagen quer zur Fahrbahn. Die Zuger Polizei musste die Einfahrt vorübergehend sperren.

⚠️ Wichtige Verkehrsmeldung ⚠️



Die Autobahneinfahrt Steinhausen in Richtung Baar ist aktuell gesperrt. Grund ist ein Lastwagen, welcher quer in der Einfahrt steht. Die Bergungsarbeiten vor Ort sind im Gang. ^klfr #zugerpolizei #füreuchimeinsatz pic.twitter.com/QlKP20itOP — Zuger Polizei (@ZugerPolizei) January 15, 2021

Im Kanton Schwyz ist aufgrund eines Verkehrsunfalls die Strasse zwischen Muotathal und Schwyz seit 13 Uhr gesperrt, wie die Kantonspolizei Schwyz auf Twitter vermeldet. Ein Update folgt noch.

09:49 Uhr

Im Kanton Luzern ist es bisher aufgrund des Schnees zu vereinzelten Stromausfällen gekommen. Betroffen waren in der Nacht einzelne Haushalte in Römerswil, Retschwil, Herlisberg, Flühli, Hasle und Schüpfheim, wie es bei der CKW auf Anfrage hiess. Derzeit laufe das Netz stabil.

09:28 Uhr

Kanton Uri: Zwischen Seedorf und Bauen ist am Freitagmorgen kurz nach 8.30 Uhr erneut eine Lawine niedergegangen. Laut der Kantonspolizei Uri wurden keine Personen verletzt. Das Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) stuft die Lawinengefahr immer noch mit der Gefahrenstufe 4 (gross) ein.

Unsere Reportage des zweiten Niedergangs mit aktuellen Bilder sowie einem Live-Video der Feuerwehr finden Sie hier:

So sah es nach dem Lawinenniedergang aus:

Bereits am Donnerstag kam es zu mehreren Lawinenniedergängen. Jene in Seedorf donnerte bis ins Tal. Bilder, Videos und alle Informationen zum gestrigen Tag:

08:57 Uhr

Kanton Luzern: Die Polizei meldet seit Donnerstagmittag zehn Unfälle. Sechs Personen wurden leicht verletzt. Mehrere Lastwagen blieben stecken. Im Verlaufe der Nacht gab es rund ein Dutzend Meldungen wegen umgestürzter Bäume.

Durch die #winterlichen Verhältnisse auf den #Strassen kam es seit gestern Mittag im Kanton Luzern zu rund zehn Verkehrsunfällen. Zu #Verkehrsbehinderungen führten mehrere steckengebliebene Lastwagen und umgestürzte Bäume.



Medienmitteilung: https://t.co/JaSViEz9fv pic.twitter.com/8kvoSF2o1N — Luzerner Polizei (@PolizeiLuzern) January 15, 2021

08:41 Uhr

Im Norden fällt heute Vormittag noch verbreitet #Schnee. Im Tagesverlauf setzt sich allerdings eine Beruhigung durch, die #Schneefälle klingen ab. Die Grafik zeigt die stündliche #Neuschneemenge für die Stadt #Zürich von heute bis Sonntag. (rv) pic.twitter.com/e6mrtsilgL — MeteoNews (@MeteoNewsAG) January 15, 2021

08:28 Uhr

In der Zentralschweiz ist es wegen des Wintereinbruchs zu vielen Unfällen gekommen.

23 Bilder 23 Bilder Immensee: Auf der Autobahn A4 kam es zu einem Selbstunfall. Der 24-jährige Mann musste leicht verletzt ins Spital gebracht werden. Bild: Kantonspolizei Schwyz (15. Januar 2021)

08:11 Uhr

Kanton Schwyz: Der Wintereinbruch hat im Kanton Schwyz zu einem Dutzend Unfällen geführt. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen, in den meisten Fällen blieb es bei Sachschaden.

07:20 Uhr

Kanton Zug: Der anhaltende Schneefall hat zu gesamthaft neun Verkehrsunfällen geführt. Eine Person wurde leicht verletzt, ansonsten blieb es bei Blechschaden.