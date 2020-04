Schwyz erlässt Feuerverbot im Wald und an Waldrändern Im Kanton Schwyz gilt für den Wald und die Waldränder ab sofort ein Feuerverbot. In den Kantonen Luzern, Uri, Zug, Ob- und Nidwalden sind Feuer nur noch in eingerichteten Feuerstellen erlaubt.

(sda/elo) Wegen der fehlenden Niederschläge sei die Brandgefahr in Wäldern und auf Wiesen stark erhöht, heisst es im Communiqué vom Dienstag. Es sei deswegen bis auf Widerruf untersagt, im Wald und in Waldesnähe Feuer zu entfachen, Feuerwerke abzubrennen, Himmelslaternen steigen zu lassen und Raucherwaren wegzuwerfen.

Wer mehr als 50 Meter vom Wald entfernt ist, darf unter entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen Grillfeuer entfachen und Feuerwerke entzünden. Das Grillieren im Garten und auf dem Balkon bleibt erlaubt. Das Schwyzer Umweltdepartement rechnet damit, dass die Trockenheit andauern wird. Kurze Regenphasen würden die Situation nicht entschärfen. Eine Entspannung sei frühestens nach einer intensiven Regenphase von mindestens zwei Tagen zu erwarten.

Am Montag hatte in der Zentralschweiz bereits der Kanton Uri ein Feuerverbot für den Wald erlassen. In beiden Kantonen gilt die Gefahrenstufe vier von fünf. Das heisst konkret:

Es ist verboten, im Wald und in Waldesnähe (50 Meter Abstand) Feuer zu entfachen. Das gilt auch für eingerichtete Feuerstellen und Holz-/Kohle-Grills.

Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern ist verboten.

Das Entfachen von Höhenfeuern ist verboten.

Das steigen lassen von Heissluftballonen oder «Himmelslaternen» ist verboten.

Es ist verboten, brennende Zigaretten, andere Raucherwaren oder Streichhölzer wegzuwerfen.

Im Kanton Luzern sowie in Zug, Ob- und Nidwalden wurde die Waldbrandgefahr in den vergangenen Wochen auf die Stufe 3 «erheblich» erhöht. In den vier Kantonen sind damit Feuer nur noch in eingerichteten Feuerstellen erlaubt.