10-Tonnen-Boot gerät in Pfäffikon in Seenot und wird mit einem Kran geborgen In Pfäffikon ist am Dienstagabend Wasser in ein Motorboot gelaufen. Nebst einem Hebekran waren bei der Bergung auch Taucher im Einsatz.

(lil) Am Dienstagabend ist kurz vor 17 Uhr in Pfäffikon ein Motorboot in Seenot geraten. Aus bisher ungeklärten Gründen drang Wasser in das Boot und dieses drohte zu sinken, wie die Kantonspolizei Schwyz in einer Mitteilung schreibt.

Um das Boot herum wurde eine Ölsperre errichtet. Bild: Kantonspolizei Schwyz

Dem 72-jährigen Motorbootfahrer gelang es, das Motorschiff an eine weniger tiefe Stelle des Zürichsees zu fahren und dort auf Grund zu setzen. Der Seerettungsdienst und die Stützpunktfeuerwehr Pfäffikon erstellten dann eine Ölsperre, um die Ausbreitung von austretenden Flüssigkeiten zu verhindern. Nebst der Umweltschutz- und Seepolizei des Kantons Schwyz stand auch die Kapo Zürich mit einem Boot im Einsatz.

Für die Bergung des rund 10 Tonnen Motorboots war eine Plattform mit einem Pneukran erforderlich. Daher konnte die Bergung erst am Mittwochvormittag erfolgen.

Weil ein Kran vonnöten war, konnte das Boot erst am nächsten Morgen geborgen werden. Bild: Kantonspolizei Schwyz

Hierbei kamen nebst dem Kran eines zivilen Unternehmens und dem Seerettungsdienst auch Taucher zum Einsatz.