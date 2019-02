22-jährige Fussgängerin in Immensee angefahren und schwer verletzt Vor der Hohlen Gasse in Immensee ist am Freitagabend eine Fussgängerin von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagabend um 18.30 Uhr auf der Artherstrasse in Immensee. Eine 22-jährige Fussgängerin überquerte die Strasse auf Höhe des Informationsgebäudes zur Hohlen Gasse. Dabei wurde sie von einem aus Richtung Küssnacht herannahenden Auto angefahren. Die Fussgängerin erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in eine Spezialklinik überführt werden. Der 53-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

Für die Tatbestandsaufnahme und die Räumung der Unfallstelle musste die Strasse bis um 22 Uhr gesperrt werden. Für die Sperrung und die Verkehrsumleitung stand die Stützpunktfeuerwehr Küssnacht im Einsatz.

Die Kantonspolizei Schwyz bittet Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter Telefon 041 819 29 29 zu melden. (pd/dvm)