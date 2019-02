42-jährige Lenkerin gerät aufs Trottoir Selbstunfall auf der Seebner Bahnhofstrasse. Eine Lenkerin gerät auf die Gegenfahrbahn. Die Irrfahrt endet auf dem Trottoir an einer Steinmauer.

Am Mercedes mit Zuger Nummernschildern entstand leichter Sachschaden. (Bild: Geri Holdener, Bote der Urschweiz)

(pok/g) Am frühen Donnerstagmorgen verunfallte eine Autofahrerin auf der Bahnhofstrasse in Seewen. Die 42-Jährige fuhr kurz nach 05.30 Uhr aus Schwyz kommend in Richtung Bahnhof Schwyz, als sie auf Höhe Verzweigung Mythenblick die Beherrschung über ihr Fahrzeug verlor.

Das Auto kollidierte auf der linken Strassenseite mit einer Mauer und kam auf dem Trottoir zum Stillstand.

Die Fahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen und konnte sich gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Schwyz nicht selbst aus dem Fahrzeug befreien.

Zur Bergung standen nebst der Kantonspolizei die Feuerwehr Stützpunkt Schwyz und der Rettungsdienst Schwyz im Einsatz. Die Verunfallte wurde in Spitalpflege gebracht. Der Verkehr lief vorübergehend einspurig.