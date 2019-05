58-jähriger Motorradfahrer in Vorderthal SZ tödlich verunglückt – Zeugenaufruf

Am Freitagabend ist ein Motorradfahrer auf der Strasse zwischen Inner- und Vorderthal tödlich verunfallt. Der 58-Jährige verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte schwer. Die Polizei sucht Zeugen.