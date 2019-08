75-jähriger Lenker erfasst Velofahrer In Immensee ist ein 54-jähriger Velofahrer von einem Fahrzeug erfasst worden. Dabei erlitt er schwere Verletzungen.

Die Artherstrasse war für kurze Zeit nur einspurig befahrbar. (Leserbild: Bote der Urschweiz)

(pok/gh) Am Sonntag ereignete sich um 17.45 Uhr auf der Artherstrasse in Immensee ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fahrrad. Ein 75-jähriger Autofahrer fuhr von Arth her auf einen vor ihm fahrenden Velofahrer auf.

Dabei stürzte der 54-Jährige und erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den Verunfallten in Spitalpflege. Der Verkehr auf der Artherstrasse lief vorübergehend einspurig.