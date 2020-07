A4 Ausfahrt Schwyz wird wegen Bauarbeiten während einer Woche gesperrt Für die Instandsetzung der Ausfahrtsrampe der Ausfahrt Schwyz in Fahrtrichtung Zürich ist eine Sperrung nötig. Die Arbeiten finden in der letzten Juliwoche statt.

(jb)

Im Rahmen der Bauarbeiten entlang des Autobahnabschnittes Schwyz–Brunnen wird die Sperrung der Ausfahrt Schwyz, Fahrtrichtung Zürich, nötig sein. Das geht aus einer Mitteilung des Bundesamts für Strassen hervor. Die Ausfahrtsrampe der Ausfahrt Schwyz in Fahrtrichtung Zürich wird ab dem Zingel-Viadukt instandgesetzt.

Diese Arbeiten bedingen eine Sperrung der Ausfahrt ab 5 Uhr am Freitag, 24. Juli bis um 5 Uhr am Montag, 31. August. Eine Umleitung via Anschluss Brunnen oder via Anschluss Goldau wird signalisiert. Terminverschiebungen aufgrund der Witterung oder des Bauablaufs sind nicht auszuschliessen.